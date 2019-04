Irene Montero advierte de que votar PSOE solo va a "servir para hacer vicepresidente a Rivera" y "no frenará a derecha"

Publicado 25/04/2019 21:18:48 CET

Incide en que trabajan para que "el poder vuelta a estar en manos de la gente y no de los buitres económicos"

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, Irene Montero, ha dicho que es la "campaña de la verdad" y ha pedido el voto para la confluencia porque "somos los únicos que podemos cambiar las cosas importantes". También ha advertido de que votar al PSOE solo "va servir para hacer vicepresidente a Albert Rivera --líder de Ciudadanos-- y además no sirve para frenar a la derecha".

"Votar al PSOE sirve bien para que gobierne con Ciudadanos o bien para que, al final, la derecha más cruel, más extrema, entre a gobernar", dejando claro que "a la derecha solo se le frena blindado derechos sociales y eso solo se puede hacer sin piedras en la mochila", ha señalado, por lo que ha dicho que se pida directamente al votante socialista que "esta vez nos preste el voto".

De igual modo, ha instado a los presentes a hablar con los indecisos: "Esta es la campaña de la verdad, podemos ir directamente con lo que somos y que es ni más ni menos que los únicos que podemos cambiar las cosas importantes", ha agregado la 'número dos' de Podemos.

Por todo ello, ha pedido el voto para Unidas Podemos: "Sé que no somos perfectas y que, a veces, hemos enseñado demasiados errores y vergüenzas, pero en el fondo todos sabéis, incluso los que no nos van a votar jamás, que solo nosotras gobernando podemos cambiar las cosas importantes".

"Ninguna de las tres derechas va a hacerlo y el PSOE tampoco, porque nunca ha querido gobernar molestando a los poderosos", ha dicho, asegurando que en Andalucía "los sabéis". "No pueden gobernar para la gente porque no quieren molestar a los poderosos y también porque sus campañas se las financian, y en eso coincide con PP y Cs, los mismos bancos".

EJEMPLO ANDALUZ

Ha asegurado que el ejemplo de Andalucía "es clave" y ha pedido contarlo a toda España: "Votar al PSOE no sirve para parar a la derecha". Así, ha dejado claro que cuando los socialistas "consiguen gobernar lo hacen con Cs, que es la derecha, y cuando no consiguen gobernar dejan que pase la derecha más extrema para hacer las peores políticas contra la vida de la gente".

En este punto, ha insistido en lanzar un mensaje a los indecisos, añadiendo que la mayoría de la gente no sabe lo que votará porque "está descreída", ya que creen que la política no sirven para cambiar las cosas.

Así, ha reconocido que la política institucional "cambia las cosas de manera lenta y que no lo cambia todo", por eso, ha agregado, también "hay que tener muchos pies en las calles".

"La política institucional no lo cambia todo", ha señalado, pero ha incidido en que "la realidad es que sí se cambian cosas; quizá menos de las que querríamos, quizá no con la intensidad que nos gustaría pero si gobernamos podemos bajar la factura de la luz porque no tenemos ni un solo presidente, exministro en una de esas empresas eléctricas que están abusando de los españoles, de nuestros recursos naturales para poner una de las facturas de luz más caras de Europa en un país con más sol, agua y recursos naturales".

Además, ha agregado que "no nos va a temblar la mano a la hora de hablar con un fondo buitre para decirle que se acabó que usted sea el mayor casero de España y no puede poner unos precios abusivos".

Montero ha participado en un acto en Málaga, junto con el número uno por Málaga y coordinador general de IU, Alberto Garzón; del que ha dicho que "aunque tenga el rojo en el corazón queremos que ocupe los escaños azules, los del Consejo de Ministros, para hacer un Gobierno que asegure las políticas que este país necesita". Asimismo, en el acto también han asistido las candidatas Noelia Vera y Eva García Sempere; la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra; y el coordinador general de IU Andalucía y parlamentario andaluz, Antonio Maíllo.

En su intervención también Montero ha incidido en que es la primera campaña, al igual que Alberto Garzón, "en la que defender un país más justo es también defender un presente y futuro de dignidad para mis hijos", ha recalcado.

Asimismo, ha dicho que "no hace falta ser madre o padre para

defender un país mejor, pero creo que cuando lo eres, al menos es lo que me ha pasado a mi, tienes mucha más urgencia en no fallar, en acertar, en no jugártela y saber que no se puede esperar a dentro de tres, cuatro o dos años y que las cosas tenemos la obligación de hacerlas ahora".

"ECONOMÍA DESCONTROLADA"

Por otro lado, ha criticado que "la economía está descontrolada, ha quedado en manos de fondos buitre, de consejos de administración, de entidades financieras, que buscan el beneficio económico desmedido sin importarle ninguna de las necesidades que tiene la sociedad", ha criticado, señalando que "las personas cada vez tenemos menos control en las decisiones económicas, porque quienes toman estas decisiones escapan, cada vez más, a lo largo de las últimas décadas, del control democrático".

Asimismo, ha añadido que esta sociedad "no es la que nuestros padres y abuelos quisieron para nosotras", ya que "no querían que una economía completamente descontrolada supliese a la democracia y tomase decisiones sobre nuestra salud, educación, atención a la dependencia, limpieza de las calles, cuidado de los bosques o mares...".

En este punto, Montero ha dejado claro que trabajan para "gobernar y que el poder vuelta a estar en manos de la gente y no de los buitres económicos".

Ha criticado también que quieren "imponernos un feudalismo moderno" en el que "se trabaje mucho por bajos salarios, haciendo horas extra no pagadas, sin poder disfrutar del ocio, del descanso, sin poder ver a la familia, a los amigos, sin poder irte de vacaciones y después morirte pronto porque no hay dinero para las pensiones".

Al respecto, ha dejado claro que "es urgente" que se "equilibre la balanza, que volvamos a retomar la capacidad de decidir sobre las cosas importantes de la vida". "Si la economía va a seguir funcionando poniendo el beneficio económico desmedido en el centro, al menos que la política sirva para poner la vida de las personas en el centro y para defender nuestra forma de vida", ha agregado.

Por último, ha defendido la sanidad y educación pública de calidad, un sistema público de atención a la dependencia, una educación infantil de cero a tres años, que "permitan que las mujeres no tengamos que seguir asumiendo los cuidados de una forma privada, invisible, como llevamos tantos años haciendo", y, además, "un país donde el gobierno se preocupe de cuidar nuestro entorno natural, porque no hay otro de repuesto y lo están teniendo que decir los más jóvenes", ha agregado.