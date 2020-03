IU alerta de "emergencia" en servicios como sanidad pública: "Las tres derechas reaccionarias pretenden hacer negocio"

Valero acude junto a la Plataforma Norte de Málaga, respaldada por vecinos, sindicatos y alcaldes al encierro de 24 horas por la sanidad

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de varias localidades de la comarca norte de Málaga han iniciado este jueves un encierro de 24 horas en las instalaciones del Hospital de Antequera (Málaga) para denunciar la situación de la sanidad pública, a cuyo inicio ha asistido el coordinador andaluz de IU y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, quien ha advertido de la "situación de emergencia" en los servicios públicos de la región: "Las tres derechas reaacionarias pretenden hacer negocio".

Este encierro está convocado por la Plataforma Zona Norte de Málaga, respaldada por sindicatos y algunos de los alcaldes de la comarca, y reclaman que se amplíe la cartera de servicios del citado hospital, un segundo centro de salud en Antequera, un nuevo equipo sanitario 24 horas en Mollina y cubrir las diferentes vacantes del Área Sanitaria Norte de Málaga.

Valero ha señalado que están este jueves en Antequera en defensa de la sanidad pública un día después "de que media Andalucía se manifestó en defensa de la educación pública". "Tenemos una situación de emergencia en los servicios públicos, este gobierno de las tres derechas reacionarias pretende hacer negocio con nuestros derechos sociales", ha sostenido.

"Vemos que el gobierno de las tres derechas reaccionarias está llevando a cabo una política de externalizaciones y privatizaciones encubiertas del sistema sanitario", ha manifestado Valero a los periodistas, al tiempo que ha añadido que esta situación es aún más "preocupante" en el medio rural donde, "además del deterioro en la calida asistencial sanitaria" también está el problema de la despoblación rural.

A juicio del dirigente de IU y Adelante, para asentar la población al territorio, entre otros, es "fundamental" que haya "servicios de calidad, especialmente sanitarios". En este sentido, ha apoyado el encierro promovido por esta plataforma y ha indicado que apoyarán también sus reclamaciones con iniciativas.

"Creemos que esta lucha la vamos a ganar, Andalucía se defiende defendiendo la igualdad y los derechos sociales y por mucha bandera en la que se envuelvan estas tres derechas Andalucía está aquí defendiendos sus derechos públicos con plataformas, vecinos y alcaldes, que están dando lecciones de civismo y compromiso con su pueblo", ha concluido Toni Valero.

Por su parte, desde CCOO han lamentado el "deterioro asistencial" que está sufriendo la comarca de Antequera, añadiendo que "sanitariamente hablando es la peor de Málaga". Además, ha recordado que la provincia es la que "menos está dotada de infraestructuras de toda la comunidad autónoma".

Ha advertido de que Antequera es la única cabecera de comarca que no tiene un centro de urgencia extrahospitalaria: "Todas las urgencias se tienen que contar en el hospital con el consiguiente colapso, masificación y demora en la asistencia", añadiendo que no se soluciona.

Ha dejado claro que "no pedimos nada que no ocurra en otras comarcas", como es un centro de asistencia extrahospitalarias, ya que el problema "no se soluciona con mover una ambulancia de sitio".

También ha señalado que hay muchos pueblos que "no tienen cobertura sanitaria las 24 horas" y ha incidido en que también hay muchos pueblos que no tienen médico de familia, "tiene que ir de un pueblo a otro" criticando la falta de contrataciones por parte de la Consejería de Salud.

"DETERIORO EN LOS PUEBLOS"

En este punto, ha denunciado la gestión sanitaria del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, advirtiendo de que "se ha deteriorado enormemente la asistencia sanitaria en la comarca sobre todo en atención primaria y dejadez absoluta en asistencia especializada".

Por su parte, la delegada UGT del Área Sanitaria Norte de Málaga, Concepción Quintana, ha señalado que han tenido que plantearse las movilizaciones porque Antequera "sigue sin puntos de urgencia", recordando que son 20 años de reivindicación.

Ha lamentado, además, que la zona de Mollina, con la última reestructuración, se quedó con un equipo y medio para que una segunda ambulancia viniera a Antequera; lamentando, de igual modo, otras "carencias importantes".

En este punto, se ha referido a las listas de espera en los pueblos, que "ha aumentado a más de una semana y eso no lo habíamos visto nunca". "En las listas de espera dicen que se han reducido en hospitales, pero habrá que pedir los números porque han sido en patologías banales, en las importantes continúa aumentando", ha asegurado Quintana.

"Pedimos que se apueste por la sanidad de los municipios", ha resaltado, añadiendo que cuando se habla de luchar contra la despoblación, "la sanidad también lo es".

Manuel Lara, alcalde de Cuevas Bajas, ha pedido que se dé "marcha atrás" a la reestructuración llevada a cabo y que está ocasionando "graves problemas y perjuicios". Así, ha indicado que Alameda no tiene servicio de ambulancia y diariamente tiene que acudir la de otro municipio, "dejando a más de 8.000 habitantes sin urgencias ni ambulancia".

"El despoblamiento existe, está, es una realidad y no podemos perder ni un servicio más y menos de sanidad, que es algo importantísimo en nuestros pequeños municipios; a partir de las tres de la tarde no hay servicio médico en algunos y con una población muy envejecida supone un grave problema", ha finalizado.

En los mismos términos, el alcalde de Alameda, José García, ha indicado que en Mollina había dos ambulancias y tras la reestructuración llevada a cabo por el Gobierno de Andalucía se llevaron una a Antequera, lo que ha mermado el servicio en otros municipios. Así, ha incidido en que en Antequera "es necesaria otra ambulancia pero sin que deje de prestar servicio a otras localidades", entre las que ha citado Humilladero, Fuente de Piedra, Alameda o Mollina.

"Cuando la de Mollina sale a atender a algún municipio, si hay alguna nueva llamada de asistencia desde por ejemplo Alameda son diez minutos pero si tiene que ir a Villanueva de Algaidas tarda treinta minutos, el triple", ha apuntado el regidor, quien ha añadido que una forma de luchar contra la denominada España vaciada es "apoyar que haya servicios públicos para que no se pierda población".

Por ello, ha reclamado a los dirigentes de la Junta de Andalucía que "se pongan en la piel de vecinos" de estos municipios: "Seamos humanos y que la Junta ponga los medios para dar los servicios que todos los ciudadanos merecemos, independientemente de donde vivamos".