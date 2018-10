IU reclama a la Junta "la deuda" que mantiene con los ayuntamientos malagueños "de casi 136 millones"

Publicado 05/10/2018 14:32:36 CET

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha informado este viernes de que comienza otro año más una campaña para exigir al Gobierno andaluz el pago de "la deuda" que mantiene con los ayuntamientos "por la no recuperación de la Patrica al cien por ciento" y que ha cifrado en casi 136 millones de euros.

Alcaldes, concejales y dirigentes provinciales de IU han acordado la puesta en marcha de esta campaña "después de comprobar, un año más, que no pueden acceder a unos recursos fundamentales para el mantenimiento o puesta en marcha de servicios esenciales para sus municipios".

Han recordado, en rueda de prensa, que la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, conocida como Patrica, es obligatoria por ley desde 2011, y comenzó con una aportación inicial de 420 millones de euros. Esta fue incrementándose cada año con unos 60 millones anuales hasta que en 2014 alcanzara los 600 millones de euros; aunque fueron congelados en 2012 a causa de la crisis.

El coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha explicado que haciendo cuentas "el gobierno socialista adeuda a los malagueños y malagueñas 135.704.362,98 euros, que en el caso de Andalucía asciende a 780 millones".

"Susana Díaz ha convertido a la administración andaluza en una agencia de marketing con la que quiere hacer ver una Andalucía de progreso, avance, igualdad que nada tiene que ver con la real; la que sufrimos todas y todos, de retroceso, precariedad y desigualdad", ha criticado.

En este punto, ha lamentado que mientras tanto "deja sin transferir a los municipios lo que por ley le pertenece". Estos fondos, según han explicado los alcaldes y concejales de IU, se invierten tanto en obras como en gasto corriente, es decir, planes de empleo, y arreglo de calles, entre otros.

"No se trata de un ingreso extraordinario no previsto", ha añadido Ahumada, "sino ingresos por financiación directa recogidos en la Ley 6/2011 de 11 de junio. Es decir, ingresos estructurales que no tienen efecto sobre la regla de gastos".

El coordinador provincial de IU también ha destacado que el Gobierno socialista ha venido gobernando con "la derecha vestida de domingo, que ha agujereado el sistema fiscal andaluz, con reformas que solo benefician a bancos, grandes multinacionales y renta altas".

De igual modo, ha acusado a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, de "ponerse la chaqueta de pana de su jefe, Felipe González, para bajar a los pueblos aprovechando las fiestas patronales" y de aumentar las partidas discrecionales "para poder beneficiar a alcaldías en las que gobierna su partido".

"Con esta deuda, esta contribuyendo al despoblamiento rural porque los ayuntamientos no pueden ofrecer, en igualdad de condiciones, los servicios que las grandes ciudades dan. No hay excusa, sino una falta de voluntad y mientras le baja los impuestos a los más ricos, debe a Andalucía 780 millones de euros", ha concluido.