El cabeza de lista del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, José Bernal, ejerce su derecho al voto en su ciudad, Marbella. - PSOE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE por Málaga al Congreso de los Diputados, José Bernal, ha ejercido su derecho al voto este domingo en su ciudad, Marbella, donde ha dicho que cuanta mayor participación en votos, habrá más democracia, y, por tanto, el Estado de Derecho saldrá fortalecido.

"No hay mejor emblema de la democracia que la participación", ha dicho tras meter sus votos en las urnas en el IES Río Verde. "Eso quiere decir que gran parte de la ciudadanía quiere y tiene ganas de dar su apoyo, su planteamiento, su proyecto al Gobierno que se vaya a conformar", ha añadido.

Ha sido en este punto cuando el candidato socialista ha subrayado: "Cuanto más voten, más democracia. Cuanta más democracia, más fortalecido el Estado de Derecho".

Además, Bernal ha dado cuenta de que hasta el momento las mesas en toda España "han estado tranquilas". Ha confiado en que así sea todo el día: "Somos un país que esto lo sabe celebrar muy bien, y la fiesta de la democracia es votar y respetar, y nunca poner en duda de que somos un ejemplo de transparencia cada vez que votamos".