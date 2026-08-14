José María Martínez toma posesión como jefe de la Policía Local de Málaga

José María Martínez, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, toma posesión como jefe de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

José María Martínez Vázquez ha tomado este viernes posesión como nuevo intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, en sustitución de Juan Antonio Ferrer, que ha causado baja por jubilación.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de las áreas de Seguridad y Recursos Humanos, Avelino Barrionuevo y Jacobo Florido, respectivamente, y otros miembros de la Corporación Municipal, ha presidido el acto de toma de posesión, que se ha celebrado en el Salón de los Espejos y que ha contado con la presencia de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Judicatura, entre otras instituciones.

José María Martínez Vázquez, nacido en agosto de 1966 en Kandel (Alemania), ha ocupado desde 2023 el puesto de intendente principal, 2.º jefe de la Policía Local de Málaga.

Ingresó en el Cuerpo en 1989. A lo largo de su carrera profesional, ha desempeñado diferentes responsabilidades y ha pasado por todas las Escalas del Cuerpo (Básica, Ejecutiva y Técnica), siendo la primera persona que asume la jefatura de la Policía Local de Málaga habiendo desarrollado toda su carrera en dicha organización, comenzando por la categoría de policía.

Desde que ascendió a Intendente en el año 2006, ha sido jefe de Sección de las Jefaturas de Policía de Barrio de Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz y Centro. En el año 2015, ascendió a intendente mayor y se hizo cargo de las Unidades Centralizadas y, posteriormente, de las Jefaturas de Barrio. Con la entrada en vigor de la Ley de Policías Locales de Andalucía de 2023 pasó a la denominación de intendente principal, siendo segundo jefe del Cuerpo desde entonces.

Licenciado en Filosofía y Letras (sección Psicología) y diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Málaga, José María Martínez Vázquez cuenta también con un máster de Alta Dirección en Seguridad Internacional por la Universidad Carlos III y el Centro Universitario de la Guardia Civil, así como el título de Experto Universitario en Criminología por la UNED.

En el ámbito docente, es profesor titular de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga desde 1997 y profesor colaborador del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) y de varias Escuelas de Seguridad Pública concertadas con el citado organismo. Además, suele participar en jornadas, mesas técnicas y comités de expertos sobre temas relacionados con seguridad en diferentes ámbitos.