José María Pou regresa al Teatro del Soho de Málaga el 29 de octubre con 'Gigante', ganadora de tres premios Olivier

Archivo - José María Pou en 'Gigante'. - TEATRO DEL SOHO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acogerá el 29 y 30 de octubre a las 19,00 horas la puesta en escena de 'Gigante', obra ganadora de tres premios Olivier 2025, incluido el de Mejor Espectáculo, protagonizada por José María Pou.

El actor catalán interpreta el papel de Roald Dahl, un excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las brujas', que vio cómo tras publicar en 1983 un polémico artículo en el que pedía la "desaparición total del Estado de Israel" durante el conflicto árabe-israelí, su reputación y carrera se vieron repercutidas con consecuencias imprevisibles.

Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece, según recoge el dossier del espectáculo, consultado por Europa Press, "un retrato poliédrico de un autor terriblemente carismático y explora, con una agudeza no exenta de humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios".

La obra cuenta como en el verano de 1983, el famoso escritor inglés Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, que está a punto de ir a la imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse. A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.

Junto a Pou, en esta producción de Teatre Romea y Grec 2025 Festival de Barcelona, estarán sobre el escenario Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.