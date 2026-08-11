El joven hallado en una piscina en Málaga capital murió por ahogamiento y no hay indicios de participación de terceros

Archivo - Imagen recurso de una piscina - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven hallado este pasado lunes sin vida en una piscina de una vivienda vacacional, en el distrito Este en Málaga capital, murió por ahogamiento, según las diligencias de investigación practicadas hasta el momento.

Asimismo, la investigación señala que no se han encontrado indicios de participación de terceros en la muerte del joven, según han precisado fuentes policiales.

Cabe recordar que el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 08,00 horas de este pasado lunes alertando de que un joven, de unos 22 años, estaba en un piscina en una vivienda en calle Almendros y no reaccionaba.

De inmediato se dio aviso a los efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.