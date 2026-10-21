Juan Cruz, Eduardo Castro y Amalia Sánchez Sampedro abordan prensa y libertad en el Congreso Manuel Alcántara en Málaga

Juan Cruz, Eduardo Castro y Amalia Sánchez Sampedro. - FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Juan Cruz, Eduardo Castro y Amalia Sánchez Sampedro han repasado este miércoles en Málaga cinco décadas de periodismo en España y sus respectivas carreras alrededor de la prensa y las libertades democráticas durante su partipación en una mesa redonda en el marco de la segunda jornada del decimotercero Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

El encuentro titulado '50 años después', ha abordado episodios como el homenaje a Federico García Lorca celebrado en Fuente Vaqueros en 1976 y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, además de las dificultades que afrontaron los profesionales de la información durante la dictadura y la transición a la democracia.

Los participantes han compartido durante la mesa redonda su preocupación por "el aumento de la agresividad verbal en el debate político" y han defendido "la necesidad de distinguir la información de la propaganda y contrastar los datos antes de publicarlos".

Eduardo Castro ha recordado la organización del acto '5 a las 5', que reunió en 1976 a unas 10.000 personas en Fuente Vaqueros (Granada) para homenajear a García Lorca y reivindicar las libertades democráticas.

El periodista ha destacado las adhesiones recibidas, entre ellas las de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén y Luis Buñuel, y ha explicado cómo una convocatoria cultural se convirtió también en una expresión pública de reivindicación política.

Por su parte, Juan Cruz ha rememorado su experiencia en la redacción de 'El País' durante el intento de golpe de Estado del 23F. El periodista ha relatado cómo el entonces director del periódico, Juan Luis Cebrián, reunió a la redacción y afirmó: "Es un golpe de Estado. Todo el mundo a sus puestos", antes de que los profesionales salieran a la calle para conocer lo que estaba ocurriendo.

El testimonio de Cruz ha servido como reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en momentos de incertidumbre política y en la defensa de las libertades democráticas.

Amalia Sánchez Sampedro ha repasado su trayectoria profesional y las transformaciones del periodismo desde sus primeros años de ejercicio durante la dictadura hasta la llegada de la democracia.

Ha recordado las limitaciones informativas de la época franquista, el control ejercido sobre los medios y las distintas formas de censura que condicionaban el trabajo de los periodistas, incluso después de la aprobación de la Ley de Prensa de 1966.

Pionera de la información parlamentaria, la periodista también ha aludido a las dificultades que afrontaban las mujeres en determinados ámbitos profesionales y en su vida cotidiana.

La periodista ha reivindicado el aprendizaje práctico y el contacto directo con las fuentes como elementos fundamentales del oficio. "El periodismo se aprende en la calle", ha señalado al recordar las conversaciones informales en los bares frecuentados por políticos y periodistas, que permitían obtener información más allá de las salas de prensa.

Esta segunda jornada ha incluido también la conversación entre Manuel Toharia y Juan Francisco Gutiérrez centrada en la divulgación científica, la investigación y el rigor informativo.

Toharia ha defendido la importancia de invertir en ciencia y acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, y ha reflexionado sobre los límites económicos de la investigación, el envejecimiento, la esperanza de vida y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Por su parte, Gutiérrez ha recomendado que "se compruebe siempre la procedencia de los contenidos y la autoridad de las fuentes, especialmente en internet".