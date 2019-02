Moreno apuesta por paralizar el metro de Málaga al Civil y estudiar la prolongación al PTA

Actualizado 08/02/2019 8:07:04 CET

El presidente de la Junta y el alcalde valoran "la nueva etapa de diálogo y lealtad"

MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado este jueves de la apuesta por paralizar la llegada del metro al Hospital Civil, en cuyo tramo había discrepancias entre el Ayuntamiento y el anterior Ejecutivo autonómico, que proponía hacerlo en superficie. Además, Moreno ha propuesto estudiar la prolongación del suburbano al el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Así lo ha explicado tras la reunión de más de una hora con el alcalde, Francisco de la Torre, que también ha coincidido con el presidente de la Junta en "esperar" una vez culminada la llegada del suburbano al centro y "poner atención en la prolongación al PTA" de la línea que termina en la Universidad.

Moreno ha aludido "al rechazo fuerte e importante" por parte de las plataformas vecinales a la línea en superficie al Hospital Civil y ha dicho que "estamos a tiempo de estudiar la posibilidad de, por lo menos, hacer un parón en esa línea de metro y estudiar algo que nos parece de mucho mayor interés y calado, que sería acercar el metro al PTA".

"Sería razonable, sensato y aplaudido el que pudiéramos extender esa línea de metro" al PTA y la vecina barriada de Campanillas, ha explicado Moreno. Por ello, se ha mostrado convencido de que prolongar el metro al PTA es "una prioridad como ciudad más importante que hacia el Hospital Civil", aunque "no significa que quede aparcado para siempre".

No obstante, sobre esta propuesta de paralizar al Civil y prolongar a la tecnópolis ha dejado claro que "hay que estudiar la fórmula porque detrás de la inversión hay una empresa que es adjudicataria, un fondo de inversión, el BEI... hay que estudiarla pero hay voluntad para establecer ese diálogo y posibilitarlo".

De la Torre, por su parte, ha dicho que el Consistorio "ayudará en lo que sea necesario" en relación con la concesionaria o el BEI, agradeciendo que ha encontrado "la mejor disposición del presidente en avanzar en ese camino".

ACELERAR OBRAS DEL METRO EN EL CENTRO

De igual modo, Moreno y De la Torre han coincidido en que "acelerar lo más posible" la obra del metro en el tramo al centro para que "termine esa situación de ciudad tan afectada".

En relación con los plazos, el presidente de la Junta, que ha dicho que es difícil saber tiempos, ha destacado que hay "voluntad por parte del Gobierno autonómico de agilizarlos al máximo posible desde el punto de vista técnico".

En concreto, estos plazos son restablecer el tráfico rodado y paso peatonal en la avenida Andalucía y Alameda Principal en la primavera de 2020 y a finales de ese año, aproximadamente, en noviembre, estar en servicio el metro desde María Zambrano a Atarazanas.

"Esos son los plazos que nosotros vamos a cumplir, que ya cumplir sería noticia porque jamás se ha cumplido alguno a lo largo de once años, por lo que nos daríamos por satisfechos; pero si además podemos recortar será un gran noticia", ha afirmado.

HOSPITAL, GUADALMEDINA Y AUDITORIO

"Entramos en una etapa nueva de colaboración, diálogo, lealtad y compromiso entre la Junta y el Ayuntamiento", ha destacado Moreno, que ha abundado en que esta etapa traerá "progreso", aunque advirtiendo de que "no hay varitas mágicas: los tiempos son los tiempos, pero lo importante son las ideas claras y que haya voluntad y vocación de invertir en Málaga para resolver asuntos que llevan años parados", lo que, ha dicho, "es firme".

Así, el tercer hospital, el futuro del Guadalmedina, el plan de inundabilidad, las tecnocasas y el auditorio han sido otras cuestiones abordadas en la reunión de trabajo.

En relación con el tercer hospital, Moreno ha incidido en que en estos cuatro años "vamos a intentar darle un impulso definitivo". Es más, ha incidido en que Málaga necesita nuevas infraestructuras y "entendemos esas necesidades de déficit sanitario".

Así, ha aclarado que "queremos iniciar de manera progresiva todo el procedimiento que supone la construcción de esa nueva infraestructura, que es compleja y lenta desde el punto de vista administrativo". De la Torre, por su parte, ha pedido "no olvidar la zona este".

"Comenzaremos de forma inmediata --el nuevo hospital-- en el momento que tengamos certificado en qué estado se encuentra", ha afirmado, incidiendo en que será así para que este centro sanitario "sea una realidad y podamos a lo largo de estos cuatro años ver la construcción".

Sobre el Guadalmedina, Moreno ha dejado claro que Málaga "necesita una solución a un cauce que no tiene agua y que no solo no ayuda al embellecimiento de una zona importante de la ciudad, si no que, además, contribuye al deterioro". "Es una parte de la ciudad que no se está sabiendo rentabilizar en términos de convivencia, de urbanidad, en definitiva de progreso, que es lo que buscamos todos".

"Creo que podemos hacer cosas conjuntas", ha resaltado Moreno. De la Torre, al respecto, ha dicho que "seguro que la Junta va a prestar en esta etapa toda la agilidad" y ha aludido a los puentes para poder plantear un espacio de encuentro en la zona, recordando que el plan especial va avanzando: "trataremos de sumar esfuerzos y coordinar para la ejecución".

Por otro lado, también han abordado el plan de inundabilidad del Guadalhorce, ha comentado De la Torre, recordando el estudio que ha desarrollado el Ayuntamiento. "Nos importan mucho que esas obras que no son importantes en cuantía se puedan hacer", ha incidido el alcalde.

Los accesos al PTA han sido otra de las cuestiones abordadas. Moreno ha lamentado "el verdadero cuello de botella" que se produce en la zona y ha recordado las permanentes protestas de los trabajadores, por lo que ha avanzado que colaborará el Gobierno andaluz con la solución.

En este sentido, De la Torre ha pedido al presidente que la licitación desarrollada al respecto "tenga su traducción cuanto antes en una obra contrata y trabajos en realización". En este problema de movilidad, por tanto, han puesto sobre la mesa el "seguir coordinando y colaborando".

De la Torre ha dicho que el auditorio también ha sido abordado en la reunión, ya que se busca el compromiso de todas las administraciones; al igual que se ha tratado el asunto de las tecnocasas, que "está muy maduro y redactado el acuerdo nuevo para poder ser firmado cuanto antes y resolverlo"; Arraijanal; la EDAR Norte y el proyecto del Campamento Benítez, para lo que el presidente de la Junta "nos ha ofrecido toda la colaboración para poder despejar y desbloquear las dificultades administrativas".

REUNIÓN

Por otro lado, el presidente de la Junta ha precisado que se trata de una primera ronda de contactos tras su llegada al cargo, recordando que "estamos en un gobierno en formación", lo que impide aún "tener información precisa y rigurosa para poder adoptar decisiones o posibles acuerdos con instituciones".

Así, ha valorado esta reunión en el Ayuntamiento de Málaga, "mi ciudad y donde tengo tantos buenos recuerdos", calificando el día de "especial". En su intervención ha mostrando "lealtad y colaboración" al Gobierno municipal para que "Málaga avance a la velocidad que los malagueños nos merecemos".

Por ello, ha dicho que esta reunión permite ver "un escenario positivo" para la ciudad de Málaga tras años de "desinterés o falta de visión", por lo que "ahora empieza una nueva etapa". "Málaga tiene mucho que aportar a Andalucía", ha destacado. Por último, De la Torre ha valorado que se cuente con una administración autonómica "dispuesta a colaborar".

Tras la reunión en el Ayuntamiento Moreno, junto con el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se han desplazado hasta la Diputación Provincial, donde han mantenido un encuentro con el presidente de la instiución supramunicipal, Francisco Salado.