'Julieta Brand' debuta en la II Copenhagen International Fashion Fair de la mano de la Diputación de Málaga

Puesto de 'Julieta Brand' en la II Copenhagen International Fashion Fair - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La firma malagueña 'Julieta Brand' ha asistido a la II Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), celebrada en el Bella Center del 3 al 5 de agosto y enmarcada en la Fashion Week 2026. Lo ha hecho de la mano de Málaga de Moda, la marca de la Diputación de Málaga de apoyo al sector textil de la provincia, y de ICEX España, Exportación e Inversiones, para presentar su colección Spring/Summer 2027.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, ha informado de que la entidad "como parte de su estrategia de facilitar la internacionalización de las empresas locales vinculadas al mundo de la moda, ha patrocinado la presencia de la marca malagueña en una de las citas indispensables del país escandinavo".

La firma malagueña 'Julieta Brand' ha aterrizado en Copenhague para presentar un primer avance de su colección Spring/Summer 2027 en una de las principales ferias profesionales de moda del norte de Europa. De esta forma, mostró la semana pasada por primera vez sus creaciones ante compradores, tiendas multimarca, prensa y profesionales internacionales del sector.

Su propuesta mantiene algunos de sus códigos más reconocibles; el color, las siluetas especiales, la personalidad y una forma alegre y contemporánea de entender la moda desde Málaga. Esta primera exhibición fuera de España supone un nuevo paso en el crecimiento de la marca, fundada y dirigida por Maryam Blanes, en su objetivo de ampliar su presencia en nuevos mercados.

Tal y como ha informado la diputada responsable de Málaga de Moda, la CIFF es una de las principales ferias profesionales de moda del norte de Europa y funciona como plataforma B2B para conectar marcas de moda, compradores, distribuidores, prensa y profesionales del sector.