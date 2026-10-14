La Junta asegura que las obras del nuevo CEIP Intelhorce de Málaga "marchan con normalidad"

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo (5i), en el acto de colocación de la primera piedra del CEIP Intelhorce en Málaga, junto al alcalde. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha asegurado que las obras del nuevo CEIP Intelhorce en Málaga capital "marchan con normalidad" y ha recordado que serán "225 puestos escolares y la previsión es, si hace falta, ampliarlo". Así, ha señalado que el alumnado ha comenzado en el centro alternativo "un curso más, pero ya con la esperanza de que sea el último".

Así lo ha explicado Castillo al ser cuestionada por el diputado de Vox por Málaga Antonio Sevilla sobre si las actuaciones están "en plazo, que en principio eran 15 meses" y quien ha recordado el "camino largo" desde que aparecieron los problemas en los edificios originales; al tiempo que ha señalado las numerosas preguntas que su formación ha realizado sobre esta situación.

Castillo, quien ha dado las gracias a las familias "por la espera", ha recordado que los dos edificios del centro en Campanillas "presentaban patologías estructurales que obligaron a desalojar al alumnado", momento desde el que han estado en otro centro, donde "han comenzado un curso más, pero ya con la esperanza de que sea el último".

La consejera ha admitido que era una obra "largamente esperada en el Distrito de Cruz de Humilladero" y ha señalado que "siguiendo los criterios de los técnicos, optamos por demoler y construir un nuevo edificio en el mismo lugar para dotar al alumnado de este barrio de un centro moderno".

Así, ha recordado que la inversión es de 6,7 millones de euros y ha incidido en que la idea es "tener un centro moderno, accesible, sostenible y adaptado no solo a las necesidades actuales, sino con espacio para una futura ampliación, porque es verdad que es una zona de crecimiento".

La nueva edificación, con 2.175 metros cuadrados sobre una parcela de 9.544, contará con tres aulas polivalentes de Infantil, seis de Primaria, aulas de Educación Especial, dos aulas de pequeño grupo y aulas de recursos; además de gimnasio, biblioteca, salón de uso múltiple y despacho para la Asociación de Madres y Padres, "que se lo merecen por la paciencia que han tenido", ha dicho.

También ha precisado que tendrá un comedor con cocina, cuarto de limpieza, otras salas y sendo porches para Infantil y Primaria, al tiempo que ha subrayado que será "un edificio eficiente, como todos los que hacemos, con paneles solares fotovoltáicos, bioclimatización, con ventilación cruzada y con la idea de reducir el consumo energético y hacerlo sostenible".

Sevilla, por su parte, ha recordado que las familias "llevan años esperando una solución definitiva después de que el antiguo centro tuviera que dejar de utilizarse por problemas estructurales" y ha aplaudido las obras, además de agradecer al equipo de Vox en Málaga "por sus insistencias, su trabajo" para conseguir el avance de estas actuaciones.

Así, el parlamentario ha subrayado que gracias al pacto de PP y Vox, la formación ha conseguido "ponerle las pilas al Gobierno del PP y que hagan esta reforma y esta obra con más agilidad y más rápido".