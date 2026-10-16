Junta destaca el refuerzo en juzgados para que la justicia "llegue y llegue rápido" contra el narcotráfico

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira,en una imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha destacado que su departamento se ha dedicado a "reforzar de una manera específica los juzgados en esta zona de Andalucía y de la Costa del Sol para que la justicia llegue y llegue rápido" contra el narcotráfico: "que sea de una vez por todas rápida, eficiente y eficaz".

Así lo ha dicho al ser preguntado por los periodistas en Marbella (Málaga) por la situación del narcotráfico en la provincia, sobre lo que ha recordado que su formación viene advirtiendo "hace muchos años ya" de este problema no solo en la Costa del Sol sino también la zona del Campo de Gibraltar y en la subida del río Guadalquivir.

Gavira ha asegurado que esta misma semana el Consejo de Gobierno de Andalucía ha puesto encima de la mesa no solo la necesidad de recuperar el OCON-Sur, "que todos conocemos y reconocemos el valor y el trabajo de esa unidad cuando estuvo operativa"; sino también que en la Costa del Sol y "en las partes donde hay mucho narcotráfico y mucha delincuencia organizada haya órganos especializados".

El objetivo, ha incidido, es que "se puedan resolver rápidamente los procedimientos vinculados con el narcotráfico y con el crimen organizado".