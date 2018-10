La Junta dice que el proyecto del auditorio de Málaga está "en punto muerto" e insiste en "empezar desde cero"

Publicado 17/09/2018 13:30:05 CET

Vázquez recuerda que el no tenerlo es porque Rajoy lo "entierra" y reitera que se debe ajustar a las posibilidades presupuestarias

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha insistido este lunes en que el proyecto del auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés, "está en un punto muerto", apostando por "empezar desde cero". Así, ha abogado por que las administraciones se sienten y valoren si el proyecto planteado se puede acometer,

recordando la inversión "importantísima".

"Hay que empezar de cero, recuperando los terrenos, redimensionando el proyecto que se había presentado y ajustándolo a las posibilidades presupuestarias que tenemos las distintas administraciones", ha defendido el responsable andaluz de Cultura tras ser preguntado por los periodistas.

Vázquez, que ha presentado en Málaga la nueva programación del Teatro Cánovas, ha defendido que "es evidente" que la ciudad "necesita un auditorio". "Una ciudad como Málaga, que ahora es una ciudad de la cultura, la ciudad de los museos, necesita un auditorio", pero ha dejado claro que el hecho de que no cuente con uno es "por una decisión político del anterior Gobierno de la nación, de Mariano Rajoy, que en 2013 entierra el proyecto y disuelve el consorcio".

Ha reiterado que "hay que empezar de cero" con el proyecto, frente a lo que opina el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya que, a juicio del consejero, "hasta se devolvió el terreno, el suelo, al Gobierno". Para Vázquez, "el proyecto está en un punto muerto, porque, entre otros, no existe una estructura jurídica para impulsarlo; el suelo donde iba a ser construido ha sido devuelto a su titular inicial porque no se llevó a cabo...".

En este sentido, ha recordado que se trata de un proyecto que nació en 2008 "antes de la crisis" y se ha referido a las instituciones -- Gobierno, Junta y Ayuntamiento, saludando que la Diputación también quiera apoyarlo--; que son las que "tenemos que afrontar el desarrollo y ejecución del proyecto".

También ha dicho entender y ha felicitado al movimiento ciudadano: "Es importante que desde la sociedad civil se lidere un proyecto cultural para Málaga con el del auditorio", insistiendo en que "es justo y necesario" que Málaga cuente con este espacio.

"Tenemos un proyecto que cuando se elaboró la situación económica era radicalmente distinta a la de hoy, por lo tanto, sería obligación de todas las administraciones sentarnos en la mesa y redimensionar o valorar si el proyecto tal y como estaba previsto en 2008 se puede acometer, ya que estamos hablando de una inversión importantísima, superior a los 92 millones de euros", recordando que, además del edificio, se prevé, entre otros, proyectos de reurbanización y de aparcamiento. Según el consejero, "se está hablando de cantidades muy importantes".

Por todo ello, ha incidido en que "hay sensibilidad del Gobierno de España, y compromiso y sensibilidad de la Junta", esperando que el resto de las administraciones "también estén dispuestas a colaborar" pero ha insistido en que "hay que empezar de cero, recuperando los terrenos, redimensionando el proyecto que se había presentado y ajustándolo a las posibilidades presupuestarias que tenemos las distintas administraciones".

Por otro lado, ha dicho que hay "una realidad" y es que "siempre que hay un Gobierno socialista en España a Málaga le viene bien". Es más, ha afirmado que de no ser por un Ejecutivo del PSOE "hoy el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, no sería un museo de Arqueología y Bellas Artes"; además de que "si es posible sacar adelante el auditorio es porque, sin lugar a dudas, hay un Gobierno de España, con un Ministerio de Cultura, que apuesta por esta cuestión", criticando que el Ejecutivo 'popular' "no tenía el más mínimo interés en el auditorio", ha concluido.