Junta hace un balance "muy positivo" de la Comic Con Málaga, que muestra a Andalucía como "tierra de oportunidades"

Imagen de archivo de participantes de la segunda edición de San Diego Comic-Con. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que el balance de la segunda edición de la San Diego Comic Con en Málaga "es muy positivo", con casi 73.000 accesos al recinto; y ha señalado ha sido escenario para mostrar que "Andalucía es una tierra de oportunidades, de riqueza, de empleo y de futuro".

Así lo ha dicho Gavira en la Comisión de Turismo del Parlamento andaluz ante la pregunta formulada por la parlamentaria del PP Sandra Extremera sobre este encuentro dedicado al entretenimiento, la cultura pop, las series, el cómic, el anime y los videojuegos, que ha salido por segunda vez de Estados Unidos para aterrizar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

"Málaga ha vuelto a estar en el centro internacional del cine, de las series, del cómic y de los videojuegos", ha expresado el consejero, quien ha destacado no solo la dimensión del evento en sí, sino "también todo lo que ha dejado en Andalucía y en Málaga" durante cuatro días.

Así, ha señalado la importancia de "no solo poner allí el logotipo de la Junta de Andalucía y hacer una foto y luego volver a casa", sino de aprovechar la Comic Con "para dejar oportunidades reales para nuestras empresas y lo hemos hecho", ha asegurado el consejero de Turismo.

Al respecto, ha recordado el programa DUNA (Developing Universal Narratives from Andalusia), que reunió a unas 40 empresas de los sectores audiovisual, turístico, tecnológico y creativo, "con una decena de profesionales y productoras de primer nivel" y que ha tenido como resultado "cerca de 200 contactos comerciales, que se dice pronto; 200 oportunidades para que una empresa andaluza pueda participar en una producción, recibir un encargo, poner en marcha un proyecto o generar empleo en nuestra tierra".

Asimismo, también ha dicho que se ha querido aprovechar la Comic Con "para hablar a los jóvenes en su propio lenguaje", para lo que la consejería presentó una nueva pieza audiovisual, con música de Hans Zimmer y "una estética inspirada en los videojuegos, que convierte Andalucía en una gran aventura y recorre el patrimonio, paisajes, cultura y tradiciones de nuestras ocho provincias".

Ha asegurado que esta producción ha tenido "un éxito muy grande" y ha incidido en que se ha pretendido que "después, estos jóvenes que han visto esas imágenes tengan ganas de venir a Andalucía, tengan ganas de recorrerla y tengan ganas de verla con sus propios ojos".

Gavira ha destacado la oferta con más de 300 horas de programación y la ampliación de las instalaciones, con un nuevo pabellón expositivo de casi 9.000 metros cuadrados. "Hemos mejorado y mucho y así ha sido reconocido por todo el sector la experiencia del visitante y consolida Málaga como referencia internacional", ha concluido.

La parlamentaria 'popular', por su parte, ha señalado que Málaga "avanza hoy a dos velocidades radicalmente opuestas", la primera, "una velocidad de vanguardia, la que nos hace imparables". "Es la marca que cada día tienen el talento de los malagueños, la audacia de nuestros empresarios, la excelencia de nuestros profesionales turísticos y una característica cultural y gastronómica que ya no compite en liga nacional", ha dicho.

"Es la Málaga que no se pone límite y que por fin tiene a su lado a un Gobierno de Andalucía que no sólo entiende sino que camina a su paso", ha aseverado Extremera, quien ha considerado que "fruto de esa ambición compartida por la sociedad malagueña es que somos la sede de la Comic Con".

Por contra, ha lamentado "la velocidad en punto muerto en la que nos tiene el PSOE; la velocidad del bloqueo, del agravio y de esa desidia del Gobierno de Pedro Sánchez con mi provincia", punto en el que ha criticado que "para vivir una auténtica película de ciencia ficción no nos hace falta a los malagueños ir al cine, basta con subirse un tren del Gobierno de España".

"Es ciencia ficción cuando nos quedamos los pasajeros atrapados horas en mitad de una vía sin luz ni agua, con taludes que se derrumban y hacen que se nos corten las vías", ha incidido Extremera, quien ha asegurado que "mientras la Junta de Andalucía conecta a Málaga con Estados Unidos, el PSOE no es capaz ni de conectar a Málaga con Madrid".

También ha destacado que "mientras la Junta de Andalucía trae inversiones millonarias de prestigio internacional y empleo de calidad"; el Gobierno central "nos condena a apagones, sin inversión y al caos ferroviario, además de todas las carreteras colapsadas". Así, ha incidido en que el Ejecutivo andaluz pone "una alfombra roja al talento y al turismo de excelencia" y "otros solo nos ponen trabas".