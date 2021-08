La Junta pide toque de queda para Campillos (Málaga) tras superar la tasa de 1.000 y la provincia sigue en nivel 3

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido este miércoles, 4 de agosto, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del COVID-19 en la provincia malagueña y ha decidido proponer medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno para el municipio malagueño de Campillos. Asimismo, se ha decidido mantener todos los distritos sanitarios de la provincia en nivel 3 de alerta sanitaria.

La restricción de la movilidad nocturna, en horario de 02.00 a 07.00 horas, se aplica a los municipios con más de 5.000 habitantes que superen la tasa de incidencia acumulada (IA) en 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, no entrará en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la provincia de Málaga solo Campillos es el municipio de más de 5.000 habitantes que supera la tasa de incidencia acumulada (IA) en 14 días por cada 100.000 habitantes; en concreto 1.156,6. Las localidades de Marbella y Estepona, que tienen toque de queda ya que hace una semana se superó los 1.000 casos y deben mantenerlo hasta el viernes cumpliendo lo establecido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tras la ratificación del TSJA, han bajado la incidencia, situándose en 900,2 y 955,5, respectivamente.

Este miércoles, por encima del millar, pero en este caso con una población inferior a 5.000 habitantes, se encuentran los municipios de Alcaucín, con 1.930,7 de tasa; Colmenar, 1.026,7; Sayalonga, con 1.148,0; Fuente de Piedra, 1.051,8; El Burgo, 1.171,9; Faraján, 9.961,7; y Jubrique, 1.720,8.

Por otro lado, en la provincia de Málaga, si los datos se comparan con la pasada semana, disminuye la tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días hasta los 805,9 ya que hace siete días era de 840,1 casos.

Desde la Consejería de Salud se ha decidido mantener a todos los distritos sanitarios de la provincia en nivel 3 de alerta sanitaria, por lo que continúan una semana más la reducción del aforo al 50 por ciento en el interior de bares y restaurantes, con un máximo de cuatro comensales por mesa, ampliable a seis en las terrazas. La reducción de aforos también afecta a todo tipo de establecimientos, reuniones y celebraciones.

DISTRITOS

El distrito sanitario Málaga ha incrementado su tasa y continúa cerca del millar, pasando en una semana de 949,1 a los 953,4 casos de este miércoles. La capital, que en la jornada de este pasado martes había superado los 1.000 casos, ha bajado este miércoles y sitúa la tasa en 985,9, por lo que la ciudad esquiva el toque de queda. No obstante, la cifra es superior a la de hace siete días, cuando era de 977,9.

En este distrito sanitario también están los municipios de Almogía, que tiene una tasa de 685,7; Macharaviaya, 194,9; Moclinejo, 159,9; Rincón de la Victoria, 627,5; y Totalán, 271,4.

Por su parte, el distrito Costa del Sol sitúa la tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días en 760,2, frente a los 865,8 de hace una semana. Ningún municipio de este distrito supera los 1.000 casos, aunque algunos están cercanos.

Así, Benahavís tiene una tasa de 490,4; Benalmádena, 802,7; Casares, 276,0; Estepona, 955,5; Fuengirola, 666,4; Istán, 334,7; Manilva, 590,1; Marbella, 900,2; Mijas, 580,8; Ojén, 602,7; y Torremolinos, 691,1.

En el caso del distrito Serranía, la tasa ha bajado respecto a la semana anterior y pasa de los 878,2 casos a los actuales 778,2. En este distrito se encuentra el municipio con la mayor tasa de la provincia, Faraján, con 9.961,7 casos por 100.000 habitantes. También superan los 1.000 casos las localidades de El Burgo (1.171,9), y Jubrique (1.720,8). Ronda, el municipio con mayor población de este distrito, sitúa la tasa en 800,5.

En el distrito se encuentran seis municipios donde no se han detectado contagios por COVID-19 en los últimos 14 días. Son Atajate, Benadalid, Benarrabá, Cartajima, Júzcar, y Pujerra.

GUADALHORCE, LA VEGA Y AXARQUÍA

Con una tasa de 678,8 casos por 100.000 habitantes se encuentra el distrito sanitario Valle del Guadalhorce, que registraba la semana pasada una tasa de 694,2. Aquí, el municipio de Álora es el que tiene la tasa más elevada (922,8), mientras que Carratraca presenta una tasa cero.

En el distrito La Vega, la tasa ha pasado en siete días de 657,1 casos a los 689,8 de este miércoles. Así, superan el millar de contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas Campillos (1.156,6), propuesto para ser restringida la libertad de movimiento en horario

nocturno, y Fuente de Piedra (1.051,8). De igual modo, diez municipios superan los 500 casos pero no llegan a 1.000.

Por último, la incidencia en el distrito sanitario Axarquía se ha incrementado de los 582,8 casos del pasado miércoles a los 597,7. En el distrito, con Alcaucín (1.930,7), Colmenar (1.026,7) y Sayalonga (1.148,0) son los que mayor tasa COVID tienen. Por su parte, los municipios con tasa cero en dos semanas son Arenas, Canillas de Aceituno, Comares, Cútar y Salares.