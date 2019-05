La Junta trasladará la Oftalmología al Hospital Marítimo de Torremolinos para "descongestionar" el Clínico

Publicado 06/05/2019 15:17:46 CET

MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado este lunes de que trasladarán al Hospital Marítimo de Torremolinos (Málaga) el Área de Oftalmología que está en el Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la capital para "descongestionar" este centro sanitario.

"El Clínico está muy colapsado y tenemos que darle aire. Ya con el --hospital-- del Guadalhorce estamos dándole aire desde el punto de vista quirúrgico pero hay que darle --aire-- por otro sitio", ha indicado a los periodistas en Marbella (Málaga).

Aguirre ha recordado que el Hospital Marítimo depende de Clínico "y la Oftalmología del Clínico nos la vamos a llevar al Marítimo, además de potenciar allí la salud mental". En dicho centro sanitario de Torremolinos existen quirófanos dedicados a esta especialidad.

En este sentido, ha anunciado que entre 2019 y 2020 la Junta de Andalucía destinará 3,1 millones de euros para mejoras en el centro hospitalario del municipio con la idea de "potenciarlo para descongestionar el Clínico".

ESTEPONA

Por otro lado, cuestionado por el Hospital de Estepona (Málaga), construido por el Ayuntamiento y que la Junta de Andalucía debe equipar, el titular andaluz de Salud ha indicado que están pendientes de que el Consistorio subsane "algún problema".

"Cuando tengamos esa recepción empezaremos la licitación tanto de equipamiento como de puesta en funcionamiento", ha subrayado, añadiendo además que para el plan funcional de la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella se tendrá en cuenta la proximidad de Estepona "y sumar recursos entre ambos centros". "Lo tenemos todo controlado", ha apostillado.

Sobre un futuro centro hospitalario en los municipios de Fuengirola y Mijas, el consejero ha recordado que Fuengirola no tiene espacio físico en su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) pero Mijas, sí. "Estamos pendientes de que el Ayuntamiento --mijeño-- nos dé esa posibilidad de un espacio físico", criticando el "sí pero no, no pero sí" del Consistorio y demandando un "paso adelante que diga: 'aquí están los terrenos que necesitéis'" para, después, preparar el plan funcional.

Aguirre ha recordado que existe un grupo de trabajo de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga que será el encargado de ver "la idoneidad del plan funcional pero necesito suelo".

TERCER HOSPITAL

Por último, sobre el tercer hospital en Málaga capital ha recordado que el actual equipo de gobierno de la Junta "ha desbloqueado" junto con la Diputación malagueña la cesión de los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil para ubicar en él el futuro centro sanitario.

Así, ha indicado que en el presupuesto de 2019 se incluirá una partida para empezar las catas, para ver el subsuelo y proyectar, incidiendo en que ya cuentan con un plan funcional "importantísimo", con la idea de licitar cuanto antes.

"Esto está desbloqueado después de cuánto ¿14, 15, 16 años?", se ha preguntado Aguirre, destacando que es uno de los asuntos que han avanzado en estos 100 días de gobierno: "Llevamos una velocidad que da susto; una velocidad grandísima".

Según el consejero, el tercer hospital en Málaga "sabemos que es una necesidad", por la población de la ciudad y por la "obsolescencia del Hospital General, los problemas en Urgencias", incidiendo en que se está trabajando en este equipamiento sanitario.