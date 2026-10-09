El Juzgado de Málaga acuerda el ingreso en prisión para un hijo de Al-Thani por el caso del Málaga CF

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 14 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga acordó este pasado jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los hijos del jeque Al-Thani por su presunta implicación en el caso de apropiación indebida y administración desleal del Málaga Club de Fútbol.

La orden de ingreso en prisión fue decidida en el transcurso de una comparecencia por videoconferencia celebrada una vez que el detenido fue trasladado desde Alemania a Madrid, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la causa figuran también como acusados el jeque Al-Thani, anterior propietario del club, otros dos de sus hijos y cinco ex altos directivos de nacionalidad española de la entidad. Tanto el jeque como dos de sus hijos permanecen en paradero desconocido y contra ellos permanece dictada una orden europea de busca y captura.

En concreto, fue esta orden de busca y captura la que hizo posible la detención de uno de sus hijos del jeque el pasado día 12 de septiembre en el aeropuerto de Munich cuando pretendía tomar un vuelo a Qatar.

La videoconferencia se celebró entre la sede judicial de la Ciudad de la Justicia de Málaga y los juzgados madrileños de Plaza Castilla. Además de la magistrada titular de la plaza número 14, la sesión contó con la asistencia del ministerio fiscal, todas las acusaciones intervinientes en la causa así como las defensas de los cinco acusados de nacionalidad española.

Una abogada de oficio facilitada por el Colegio de Abogados de Málaga asistió legalmente al detenido. Salvo la acusación que representa a Blue Bay, el resto de acusaciones y el representante del ministerio público solicitaron el ingreso en prisión.

En el transcurso de la sesión el detenido se limitó a manifestar su inocencia y su no participación en los hechos que se le atribuyen. El juzgado aprovechó para notificarle todas las resoluciones dictadas en la causa que hasta el momento no les habían podido ser notificados a los miembros de la familia Al-Thani.

En el caso de que el resto de acusados no sean localizados en breve, la previsión judicial es que se celebre la vista oral con los acusados ya presentes y que se abra una pieza separada para el resto de involucrados.