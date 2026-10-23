Kenny Barron, Kurt Elling, Michel Camilo y Mario Biondi, en el cartel del 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga

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MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Jazz de Málaga celebra su 40 edición con ocho conciertos en el Teatro Cervantes, que arrancarán el próximo martes 3 de noviembre con Mario Biondi. Kenny Barron, Kurt Elling Y Michel Camilo son otros de los nombres que forman partel del cartel de este evento.

Biondi presentará 'This is what you are 20 years', una gira que repasa su trayectoria a partir del vigésimo aniversario del sencillo que impulsó su carrera internacional.

Organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, el festival cuenta en esta edición con el patrocinio de Cervezas Victoria y la colaboración de la Fundación "la Caixa", Fundación Sando, Mahos y Aehcos, han asegurado en una nota.

El Premio Málagajazz de esta edición lo recibirá el baterista estadounidense Nate Smith durante su concierto del próximo miércoles 4 de noviembre. Ganador de dos premios Grammy en 2026 por su álbum Live-Action, y una trayectoria que incluye colaboraciones con Pat Metheny y Dave Holland, Smith presentará junto a su banda un repertorio de composiciones propias en las que combina jazz contemporáneo, funk, soul y R&B.

El jueves 5 llegará Alfa Mist al Teatro Cervantes. Pianista, compositor y productor británico, inició su carrera en la escena del hip-hop londinense antes de desarrollar un lenguaje musical que incorpora elementos del jazz, el neosoul y la electrónica. En Málaga interpretará composiciones de Roulette, su trabajo más reciente, junto a piezas de álbumes anteriores como Antiphon y Variables.

El guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel actuará en el festival el viernes 6 acompañado por Seamus Blake al saxofón, Aaron Goldberg a los teclados, Joe Martin al bajo y Jeff 'Tain' Watts a la batería. Rosenwinkel ha desarrollado desde los años 90 una trayectoria centrada en la composición y la improvisación dentro del jazz contemporáneo.

El sábado 7 será el turno de The James Carter Organ Trio, que presentará Trane: A Centennial Supreme, un homenaje a John Coltrane con motivo del centenario de su nacimiento. El saxofonista James Carter, acompañado por Gerard Gibbs al órgano y Alex White a la batería, revisitará composiciones del músico estadounidense como 'Giant steps', 'Naima' y 'Mr. P.C.'.

El domingo 8 el público malagueño recibirá a Kenny Barron, pianista distinguido en 2010 como NEA Jazz Master y con una extensa trayectoria junto a músicos como Dizzy Gillespie y Stan Getz. En el Teatro Cervantes presentará Songbook, un proyecto que recupera composiciones de su repertorio en versiones vocales, acompañado por la cantante Ekep Nkwelle, el contrabajista Russell Hall y el batería Jonathan Barber.

La programación continuará el lunes 9 con Kurt Elling & Yellowjackets Celebrate Weather Report, un proyecto que une al vocalista estadounidense, ganador de dos premios Grammy, con la formación de jazz fusión Yellowjackets.

El concierto recuperará composiciones de Weather Report, el grupo fundado por Joe Zawinul y Wayne Shorter que contribuyó a la evolución del jazz fusión durante las décadas de los 70 y 80.

El 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga concluirá el martes 10 de noviembre con Michel Camilo Trio, formación liderada por el pianista dominicano, que será distinguido con el Premio CIFU de esta edición. Acompañado por Ricky Rodríguez al contrabajo y Antonio Sánchez a la batería, interpretará composiciones propias y estándares del jazz en un repertorio que incorpora ritmos afrocaribeños.

ACTIVIDADES PARALELAS EN LOS DISTRITOS

Las actividades paralelas del 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga comenzarán el viernes 30 de octubre con Bad Blues Quartet en el parque de Huelin a las 18,00 horas.

La formación italiana, que combina blues, rock y funk, ofrecerá otros dos conciertos gratuitos el sábado 31 de octubre en el Auditorio Eduardo Ocón y el domingo 1 de noviembre en el Auditorio Curro Román del parque Virginia, ambos a las 13.00 horas. Las tres actuaciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación se completará el miércoles 4 de noviembre, a las 18,00 horas, con Belle McNulty Quartet en la Fábrica de Cervezas Victoria. La cantante irlandesa-inglesa, cuya música combina neosoul, R&B y jazz, actuará acompañada por Jose Carra (piano), Jesús Bachiller 'Bachi' (bajo) y Jorge Cid (batería).

Este concierto, con la colaboración de Doña Francisquita Catering Málaga, tendrá un aforo de 50 personas y un precio de 15 euros, que incluye una degustación de cervezas y tapas. La actividad está reservada a mayores de 18 años.