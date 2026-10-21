Lanzan una web con las actividades y rutas dentro de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica

Archivo - Málaga celebra la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027 incorpora una web concebida como espacio de referencia para consultar los contenidos, actividades y recursos vinculados a esta iniciativa bajo el lema 'Málaga, donde comer es cultura'.

La web ( https://malagagastronomica.com/ ) se suma así a las distintas acciones que se vienen desarrollando desde que Málaga asumió la capitalidad y permite centralizar en un mismo entorno información sobre el proyecto, su programación, los principales recursos gastronómicos del territorio y las novedades que se vayan produciendo durante los meses de vigencia de la iniciativa.

La capitalidad cuenta con una programación de más de un centenar de actividades durante 2026 y 2027 y está dirigida tanto a la ciudadanía y visitantes como a profesionales, productores, instituciones y agentes vinculados al sector gastronómico, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Este programa reúne propuestas de un amplio número de entidades de la comunidad gastronómica malagueña, entre las que se encuentran la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Mahos, la Carta Malacitana, el Consejo Regulador de Denominación de Origen Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, UMA-Gastrocampus de Innovación, la Academia Gastronómica de Málaga, el Club Gastronómico KM0, El Yantar Malacitano y Gastroarte.

La página estructura sus contenidos en diferentes apartados dedicados a la Capitalidad, la agenda, el mapa gastronómico, las rutas y la actualidad, y dispone además de versión en español e inglés. Desde la portada se ofrece acceso directo a los próximos eventos y al mapa gastronómico, junto a información sobre los tres ejes sobre los que se construye el proyecto: Raíces, Excelencia y Futuro.

Uno de los principales contenidos de la web es la agenda de la Capitalidad, un espacio en actualización en el que se irán incorporando las distintas propuestas previstas durante 2026 y 2027. La programación incluye rutas gastronómicas, catas, showcookings, encuentros profesionales, talleres formativos, concursos, ferias, actividades en mercados, experiencias con chefs y acciones relacionadas con el producto local.

La plataforma incorpora también un mapa gastronómico interactivo que permite localizar y consultar distintos puntos y recursos vinculados a la gastronomía malagueña. Los establecimientos incluidos han sido seleccionados por la Academia Gastronómica de Málaga y La Carta Malacitana, y la relación podrá ampliarse o modificarse a lo largo del periodo de vigencia de la Capitalidad.

Junto a ello, el apartado de rutas propone actualmente cuatro recorridos temáticos por la ciudad, como es la Ruta de los Chiringuitos, con 42 paradas; la del Vino, con nueve; la de las Estrellas y los Soles, con 13; y la Ruta de los Mercados, que recorre 15 mercados municipales.

Estas propuestas permiten acercarse a distintas dimensiones de la gastronomía local, desde la cocina vinculada al litoral y la tradición vitivinícola hasta la alta cocina y el papel de los mercados como espacios de producto y cultura gastronómica.

La web recoge también el marco conceptual sobre el que se articula la Capital Europea de la Cultura Gastronómica de Málaga: Raíces, Excelencia y Futuro.

El primero eje pone el foco en la relación de la cocina malagueña con el territorio, el producto, la tradición y la cultura de compartir; el segundo, en el momento de reconocimiento de Málaga como destino culinario y en la combinación entre calidad, talento, tradición e innovación; y el tercero, en ámbitos como la sostenibilidad, la formación, la innovación y la proyección internacional de la gastronomía malagueña.

Este planteamiento da continuidad al programa dado a conocer el pasado mes de junio, tras la designación de Málaga por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía tomando el relevo de Gdansk (Polonia), y a las diferentes actuaciones desarrolladas desde entonces para proyectar la gastronomía malagueña como elemento de identidad cultural, producto local, excelencia, sostenibilidad e innovación.

Entre ellas se encuentran la presentación de la Capitalidad en Madrid y el desarrollo de las 'Tertulias Gastronómicas de la Capitalidad', concebidas como espacios de encuentro en torno a la cocina, el producto y la tradición.