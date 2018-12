El libro 'Malagueños Singulares' descubre el alma de personalidades de la provincia como Dani Rovira

Publicado 06/12/2018 11:30:32 CET

El periodista Carlos Moncada ha ahondado en el "alma" y lo que hay detrás de trece personalidades como el actor Dani Rovira, la cantante Pasión Vega o el escritor Manuel Alcántara, en una serie de "charlas íntimas" que recoge en su libro 'Malagueños Singulares', una obra editada por la Fundación Málaga.

"No hay nada que marque el rumbo de la entrevista, sino que la entrevista es una entrevista charlada donde empezamos a hablar y ya, poco a poco, entrevistador y entrevistado se van encontrando en un camino, una charla relajada donde se busca encontrar a la persona que hay detrás del personaje, intentando eso, hurgar un poquito, ahondar en el alma", ha explicado a Europa Press el autor.

El pintor Andrés Mérida, los actores Dani Rovira, Kiti Mánver y María Barranco, los escritores Antonio Gala y Manuel Alcántara, la cantante Pasión Vega o la torera Mari Paz Vega son parte de las personalidades malagueñas que aparecen en el libro, que está prologado por el escritor Pablo Aranda, con la introducción y la biografía de los periodistas Alfonso Vázquez y Teodoro León Gross, respectivamente, junto a una reflexión del presentador y periodista Carlos García-Hirschfeld.

La vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras, el cineasta Rafatal, el singular pintor Erik el Belga, la cantante Lamari y el actor Canco Rodríguez completan la lista de protagonistas de la obra.

"Detrás de personas muy populares hay personas muy normales, que son singulares, son personajes que respiran como nosotros, que tienen cierta fama, pero personas que piensan de alguna u otra manera pero son personas normales", ha explicado Moncada.

Durante la producción de la obra, que ya tuvo en 2013 una primera entrega con otros protagonistas, el autor ha descubierto a "gente con mucho carácter, gente inteligente que son personas que tienen mucho que decir, mucho que contar, mucho que proponer en esta sociedad".

El autor también ha destacado que cada entrevista ha sido diferente, pero su "similitud ha sido amor a una ciudad que se llama Málaga, personas que tienen mucha ilusión, mucho coraje, mucha garra, todos y cada uno de los elegidos. Esa es la condición que les une. Personas enamoradas de Málaga, con fuerza, con ilusión, con mucho amor hacia la tierra y hacia su profesión, cada uno en la que sea".

Para el autor es difícil quedarse con una sola charla, que han tenido lugar principalmente en la azotea del hotel Molina Lario de la capital malagueña y "siempre en persona".

"Cuando uno es padre si tienes dos/tres hijos y te preguntan '¿a quién quieres más?'. Todos dicen a todos; cada uno tiene sus cositas pero a todos por igual. Exactamente igual ha pasado con mis trece personajes de mi nuevo hijo", ha ejemplificado en este sentido.

Sin embargo, ha señalado que la entrevista a Antonio Gala en su casa "fue brutal, porque no permite a ningún periodista que entre aquí en su casa; yo soy el primero y el último, según me dijeron. Odia a los periodistas Antonio Gala, dice que somos deficientes mentales y fue una entrevista muy chula".

Pero Moncada ha admitido que también lo fue con Erik, "el señor este pintor, copista singular, que ha estado en prisión incluso por robar obras de arte, plagiar; es un personaje único, fue una entrevista única, pero igual que lo fue con Rovira, que lo pillé en plenos Goya, presentando".

"Todos han mostrado su alma, todos se han relajado y se ha conseguido crear un ambiente de armonía que invita a poder extraer sensaciones que habitualmente en el día a día no están posibles", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado que a pesar de las dificultades ha conseguido el objetivo de "hacer que se olviden de que es una entrevista, que no miren la grabadora, que muestren su parte más humana, porque son todos personas normales y corrientes que están hartas de que les atosiguen por la calle y que le pregunten o le pidan un autógrafo, pero que detrás de todo eso hay un alma de gente muy normal".

La razón de ser de la obra reside en la pasión de Moncada por el género de la entrevista, que para él es "el más complicado en nuestra profesión y a su vez más atractivo en su forma de ver". "Lo que he intentado es recuperar un poco cómo se hacían las entrevistas antiguamente, cuando no había tanta prisa", ha añadido.

"Ahora el problema es que con las nuevas tecnologías y con estos blogueros del siglo XXI --que bueno, la gente se cree que son periodistas, pero no--, pues intento parar un poquito el ritmo, poder charlar con los personajes; y lo consigo porque no es radio, no es televisión, no es un periódico, no es una agencia: es un libro; entonces tengo tiempo", ha detallado el autor, que ha sentenciado que "la prisa es lo que prostituye tanto la información".

Moncada ha dedicado tres años de trabajo a la producción, que ha sido "totalmente" privada e independiente. Precisamente por estos motivos ve "muy difícil" que una tercera entrega de 'Malagueños Singulares' salga a la luz, ya que es "absolutamente agotador si no eres una productora como la de Pablo Motos, Jordi Évole o Risto Mejide", ha apuntado. "Ahora mismo quiero disfrutarlo", ha finalizado sobre su nueva obra, que está a la venta en las principales librerías de la capital malagueña.