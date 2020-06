Losada (Cs) no cree que en Ayuntamiento de Málaga se dieran responsabilidades a Cassá como ha ocurrido en Diputación

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Cs, Noelia Losada, ha dicho este miércoles que no cree que en el Consistorio de Málaga, donde la formación naranja mantiene un pacto con el PP pero en minoría tras abandonar Juan Cassá la formación liberal, se pueda dar un acuerdo como el que ha ocurrido en Diputación con el edil no adscrito, donde sigue siendo el portavoz del equipo de gobierno de PP y Cs en el ente supramunicipal y asume la Delegación de Relaciones Institucionales.

Ha dejado claro también que el acuerdo de cogobierno, "del que se han ido cumpliendo los compromisos y sigue vigente", lo tiene Ciudadanos "con el PP exclusivamente, y me atengo a ese acuerdo de la primera línea a la ultima". "Todo lo que esté fuera de ese acuerdo no me compete, el acuerdo de cogobierno lo tengo con el PP exclusivamente", ha insistido.

Losada, tras preguntas de los periodistas sobre el acuerdo con Cassá en Diputación, ha eludido pronunciarse porque se trata de otra institución: "Juan Carlos Maldonado es el vicepresidente de la Diputación y a él le compete hacer las declaraciones al respecto", ha abundado.

No obstante ha vuelto a reiterar que la actitud lógica de Juan Cassá sería dejar su acta". "Entiendo que lo más ético es dejar ese acta", ha apostillado.

Sobre la reunión mantenida entre los equipos de Ciudadanos en el Consistorio y en la Diputación este pasado martes, Losada ha señalado que "se trataron temas muy diferentes y salieron temas de todo tipo, también ese tema" de Cassá.

Cuestionada sobre si se sienten defraudados por el PP, ha incidido en que no hará declaraciones porque "lo único que sabemos son los titulares que han aparecido, no tenemos información realmente de lo que va a ocurrir o no ocurrir".

Ha dicho también desconocer si el acuerdo al que han llegado en Diputación podría estar vinculado a un futuro puesto o a una promesa de cara a próximas elecciones. Por último, ha insistido en que Cassá "deje su acta y todo lo demás será baladí y no tendrá importancia una vez que este señor deje su acta".