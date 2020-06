Losada no ve necesidad de revisar el pacto con PP en Málaga y avisa: "Cs no va a compartir gobierno con un tránsfuga"

MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha asegurado que no ve necesidad de revisar el acuerdo de cogobierno con el PP, asegurando que por parte de Cs "no peligra". Además, ha avisado de que la formación naranja "no va a compartir gobierno con un tránsfuga", en alusión a Juan Cassá, que abandonó la formación liberal pasando a edil no adscrito.

Así lo ha manifestado Losada después de que el alcalde, Francisco de la Torre, admitiera que era "bueno" llegar a un acuerdo en el Consistorio con Juan Cassá para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento y señalara que, en el actual escenario, el pacto que se firmó con la formación naranja hace un año "no sirve".

Losada, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que el acuerdo que firmaron PP y Cs --ahora equipo de gobierno en minoría tras la salida de Cassá-- "está vigente y marca el marco en el que tenemos que trabajar, que es en pro del interés general y de los malagueños, haciendo frente a los retos y los problemas habituales de la gestión municipal y a los que, a veces, nos sobrevienen, como es la crisis del coronavirus".

"Lo veo --el acuerdo-- plenamente vigente, no veo que haya variado nada del acuerdo de cogobierno". Es más, a su juicio, "lo estamos cumpliendo de una forma leal, ha funcionado, creo que es un pacto bueno para la ciudad, y nuestra intención es la de seguir manteniéndolo porque, a la larga, da estabilidad a la ciudad. Ha funcionado y sigue funcionando, lo veo un buen pacto", ha apostillado.

Cuestionado por el hecho de que el regidor vea "bueno" llegar a un acuerdo con Cassá en pro de la estabilidad en el Ayuntamiento, la portavoz municipal de Ciudadanos ha dejado claro que "Cs no va a compartir gobierno con un tránsfuga".

"Comparto la actitud de mi compañero Juan Carlos Maldonado -- vicepresidente primero de la Diputación y portavoz de Cs en la institución--", ha afirmado. Este pasado miércoles, Maldonado votó en contra de que Cassá asumiera tareas en el ente supramunicipal y puso su cargo a disposición de Francisco Salado --presidente del ente supramunicipal--, además este miércoles ha insistido en que Cassá "no puede formar parte de ningún gobierno de ninguna administración y menos donde gobierne también Cs".

Cuestionada por si Cs rompería el pacto con PP en el hipotético caso de que Juan Cassá formara parte del equipo de gobierno en el Consistorio o asumiera áreas, Losada ha reiterado que "no voy a compartir gobierno con un tránsfuga, y de ahí ya veremos las consecuencias", ha zanjado.

Por otro lado, sobre la estabilidad, Losada ha recordado que "hasta ahora todas las votaciones han seguido siendo siempre ganadas" y "además veo un clima político constructivo por parte de todos los grupos" en el Ayuntamiento. "Podríamos seguir así, con un clima constructivo; los números tampoco dieron en el anterior mandato y no fue mal mandato", ha recordado.

"Realmente no veo ninguna situación que haga peligrar la estabilidad en el Ayuntamiento de Málaga", ha dicho la portavoz municipal de Ciudadanos.

Por otro lado, ha advertido del "mensaje muy pernicioso para el futuro" si se "premia" a una persona "que ha incumplido un compromiso por escrito, que ha decidido no comulgar con el partido que le llevó a las elecciones, que tiene todo el derecho, pero el acta tiene que dejarla...". "Una persona que se comporta así, desde mi punto de vista poco ético, se le estaría premiando".

"Eso creo que es un mensaje muy pernicioso para el futuro porque estaríamos marcando una hoja de ruta de comportamientos que no son éticos y que son recompensados". "La política está bastante denigrada como para que le lancemos este mensaje a los ciudadanos", ha sostenido.