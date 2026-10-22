Málaga acoge el V Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería

Archivo - La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, interviene en el V Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, junto al presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Aepjp), Pedro Calaza, ha participado este jueves en la apertura del V Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería.

La cita, que se celebra entre este jueves y viernes en Málaga, se desarrolla bajo el título 'Málaga, puerto de Culturas: el Mediterráneo como horizonte de paz, ciencia y sostenibilidad'.

La jornada reúnen a profesionales, investigadores, gestores públicos, paisajistas, historiadores y especialistas interesados en el legado de los jardines hispanoárabes y su proyección hacia el futuro.