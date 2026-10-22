Málaga acoge el II Encuentro de Consejos Sociales de Andalucía

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MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga será la sede del II Encuentro de Consejos Sociales de Andalucía, que se celebra este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento, con el objetivo de compartir experiencias y abordar los retos comunes de estas entidades y abordar el rol de estos entes en la transformación de las ciudades y territorios.

Tras la celebración del primer encuentro en Jerez de la Frontera (Cádiz) en noviembre del pasado año, el Consejo Social de la Ciudad de Málaga, adscrito al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, organiza en colaboración con el Consejo Económico y Social de Andalucía esta segunda edición en un contexto en el que los grandes proyectos de ciudad requieren cada vez más diálogo social y colaboración público-privada y los Consejos Sociales desempeñan un papel esencial como órganos consultivos y de participación ciudadana.

Bajo el título 'Los Consejos Sociales de Andalucía y su rol en la transformación de ciudades y territorios', la apertura del encuentro correrá a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín.

Durante el acto, en el que se proyectará el vídeo 'Consejo Social de Málaga: 10 al servicio de la ciudad', habrá también un coloquio en el que participarán los representantes de los ocho Consejos Sociales asistentes para compartir experiencias sobre la participación de estas entidades en los proyectos de ciudad. La concejala delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Mar Torres, será la encargada de clausurar el encuentro.

CONSEJO DE SOCIAL DE LA CIUDAD

El Consejo Social de la Ciudad de Málaga, constituido en asamblea el 1 de febrero de 2012, es el máximo órgano participativo de la ciudad y foro de diálogo de las principales organizaciones económicas, sociales, profesionales, académicas y vecinales con el Ayuntamiento en la toma de decisiones políticas que afectan a la ciudad.

Este órgano de participación ciudadana tiene carácter transversal, dada la variada procedencia de sus miembros y sus funciones como órgano de debate y asesoramiento en materias como la planificación estratégica de la ciudad y el desarrollo socioeconómico, con la perspectiva de hacer avanzar la calidad de vida del municipio y sus habitantes.