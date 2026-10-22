Málaga aprueba conceder la Medalla de la Ciudad y nombramiento de Hija Predilecta a Pepa Flores

Archivo - Pepa Flores en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) - La comisión de pleno de pleno de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte y Juventud ha aprobado este jueves por unanimidad conceder la Medalla de la Ciudad y nombramiento de Hija Predilecta a Pepa Flores. Con esta distinción, la ciudad quiere reconocer sus méritos y su trayectoria profesional, según ha señalado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por último, han recordado que la propuesta se aprobará definitivamente en el próximo pleno de la ciudad, que será el jueves 29 de octubre.