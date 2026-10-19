Málaga capital activa el plan territorial de emergencias en fase preemergencia tras el aviso naranja por lluvias

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que queda activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local de Málaga, en fase Preemergencia, situación operativa cero, por el aviso naranja por lluvias.

Así, según han informado desde el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el plan queda activado hasta las 22,00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este lunes a nivel naranja los avisos por lluvias en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, que se suman al vigente ya en la comarca malagueña de Ronda y en las gaditanas de Grazalema y Campiña, mientras que el resto de Andalucía, a excepción de Huelva, permanece en aviso amarillo.

Según la web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso naranja en la zona de Sol y Guadalhorce afectará hasta las 21,59 horas, y se prevé una precipitación acumulada de 30 mm por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la Aemet ha informado de que las lluvias podrían estar acompañadas por granizo en algunos puntos de la comarca. Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a través de sus canales oficiales "extremar la precaución" mientras permanezcan activos los avisos.