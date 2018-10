Málaga celebra 'Can we run' para concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas

Publicado 10/09/2018 11:04:52 CET

MÁLAGA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga celebrará el próximo 30 de septiembre la primera edición de 'Can We Run' un evento lúdico-deportivo con el objetivo de concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas.

Así lo han informado en rueda de prensa el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río; el concejal de Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez; la delegada de Cultura, Monsalud Bautista; y el gerente de La Opinión de Málaga, Raúl Rico.

El evento, según ha explicado Del Río, tendrá lugar en el Parque de Huelin entre las 09.30 y las 14.00 horas y también persigue promocionar la práctica del deporte al aire libre con mascotas y familia, concienciar sobre el respeto a los animales, promover la adopción y evitar la compra por impulso.

Durante la cita, los participantes podrán disfrutar de diferentes marchas o carreras con sus mascotas a través de un amplio programa de actividades para toda la familia. Así, la jornada comenzará a las 09.30 horas, con la salida de la 'categoría runner', un recorrido de tres kilómetros en el que los participantes podrán correr con sus perros.

A las 10.45 horas dará comienzo la 'categoría Marcha', un paseo de 1,5 kilómetros y las 11.30 los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades de adiestramiento, terapia con niños y exhibiciones llevadas a cabo por la Unidad Canina de la Policía Local de Málaga.

La inscripción en esta jornada puede hacerse en el departamento de mascotas de El Corte Inglés o en la web oficial de 'Can We Run'. La inscripción para adultos es de 6,95 euros; para menores --de cuatro a 17 años-- es de 3,95 euros.

Asimismo, si se quiere correr en familia --cuatro miembros--, la inscripción es de 17,95 euros. El 30 por ciento de lo recaudado con las inscripciones se destinará a la Protectora de Málaga, una de las entidades que vela por el cuidado y la adopción de estos animales.

La inscripción contempla la bolsa del corredor, la camiseta del evento y la bandana para la mascota, el seguro de responsabilidad civil y de accidentes y varios regalos obsequio de los patrocinadores Supermercados El Corté Inglés, Coca-Cola, Boomerang, Trixie, entre otros. Además, como aseguradora oficial, el evento cuenta con Divina Pastora Seguros.

'Can We Run' es un evento organizado por 'La Opinión de Málaga', Prensa Ibérica --grupo de comunicación al que pertenece el diario-- y Go Fit, con la colaboración del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, Fundación Unicaja, Coca Cola, Colegio Oficial Veterinarios Málaga, Copyrap y el patrocinio de El Corte Inglés, Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía y Advance.