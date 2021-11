Málaga se convierte esta semana en la capital del hispanismo de la mano de la Casa Gerald Brenan

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Gerald Brenan reune esta semana, concretamente los días 24 y 25, a un grupo de intelectuales europeos en el Primer Encuentro de Hispanistas Gerald Brenan, que lleva el título, 'Pensar en España', por lo que Málaga se va a convertir en capital del Hispanismo.

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogerá durante dos días las reflexiones de historiadores como Juan Pablo Fusi, encargado de inaugurar las sesiones, o intelectuales tan destacados como Ignacio Peyró, quien lo cerrará relacionando a Borrow con Gerald Brenan. También participarán autores como Giles Tremlett, Tom Burns Marañón, Edward Wilson-Lee, Carlos Pranger, Juan Bonilla, Jean Francois Botrel y Paul Aubert, quienes habrán compartido sus puntos de vista sobre el pensamiento sobre España.

Con Gerald Brenan como nexo común, este grupo de autores y académicos va a tratar los días 24 y 25 de noviembre en el Primer Encuentro de Hispanistas Gerald Brenan 'Pensar en España' de asuntos tales como las raíces del hispanismo británico, el origen de la Leyenda Negra en torno a España, la paradigmática fortaleza española o la imagen de España entre la intelectualidad hispanoamericana, entre otros temas.

Esta reunión ha sido convocada en Málaga gracias a la iniciativa de la Casa Gerald Brenan y a la colaboración de la Universidad de Málaga, a través de su Fundación (FGUMA); el centro cultural La Térmica de la Diputación Provincial; el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía; y el Centro de Estudios Iberoamericanos y Trasatlánticos de la UMA. Está dirigido por el director de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján.

'PENSAR EN ESPAÑA'

En la jornada del miércoles 24 de noviembre, el historiador Juan Pablo Fusi será el encargado de abrir el Primer Encuentro de Hispanistas Gerald Brenan 'Pensar en España'. Tras el catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, llegará el turno de Giles Tremlett, ensayista e historiador, profesor visitante de la London School of Economics y corresponsal en España de 'The Guardian' y 'The Economist'.

La sesión de tarde del 24 de noviembre permitirá descubrir más sobre España abordando su leyenda áurea y su leyenda negra, gracias al periodista y ensayista Tom Burns Marañón. A continuación, el profesor del Sidney Sussex College de la Universidad de Cambridge Edward Wilson-Lee expondrá su visión en 'España: de la Biblioteca Universal a los libros naufragados'.

Esta jornada la cerrará Carlos Pranger, escritor y traductor, que conversará con Alfredo Taján, sobre aspectos inéditos de la vida y la producción literaria tanto de Gerald Brenan como de su esposa, la escritora norteamericana, Gamel Woolsey, que está ahora actualidad dado que la editorial Renacimiento, dentro de la Biblioteca Brenan, patrocinada por la propia Casa Brenan, ha editado una antología poética, titulada 'Más allá de la tierra media', un auténtico acontecimiento literario.

El escritor Juan Bonilla comenzará de forma controvertida la jornada del jueves 25 de noviembre al plantear que 'España no existe para los escritores hispanoamericanos'. La mañana continuará con dos miradas fundamentales del hispanismo francés sobre nuestro país, que serán las de Jean Francois Botrel, catedrático emérito de lengua y cultura hispánicas en la Universidad de Rennes, y la Paul Aubert, Catedrático de Literatura y Civilización española contemporáneas en la Universidad de Aix-Marsella.

Será Ignacio Peyró, escritor y periodista, quien cierre el I Encuentro de Hispanistas en la tarde del 25 de noviembre, con una intervención en la que relacionará a George Borrow con Gerald Brenan, dos caminantes por España. En estos dos días, participarán en las sesiones, como presentadores y moderadores de los invitados, Alfredo Taján, Carlos Pranger, Juan Antonio García Galindo, Eva Díaz y José Luis García.