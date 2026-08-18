Málaga dice que obra de paseo marítimo de Pedregalejo "no ha acabado" y está abierta a estudiar sugerencias

Obras en el Paseo Marítimo de Pedregalejo - EUROPA PRESS

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha incidido este martes en que la obra en el paseo marítimo de Pedregalejo "está en marcha, no ha acabado" y ha incidido en que están abiertos a sugerencias sobre "algunos aspectos de mejora que estudiaremos por ver si encajan en la obra".

Casero, en concreto, ha detallado que han mantenido una reunión con la Plataforma Vecinos por Pedregalejo y la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, también con un representante de la Asociación Málaga para Vivir, y han podido "poner en contexto cuál es el porcentaje de obra que hemos ya ejecutado".

Al respecto, ha añadido que "en ese marco de porcentaje de ejecución nos hemos abierto a que nos puedan hacer sugerencias sobre algunos aspectos de mejora que estudiaremos, por ver si encajan en la obra".

De igual modo, ha destacado que "sobre todo hemos tenido la oportunidad de explicar que la obra está en marcha, que la obra no ha acabado, que todos los defectos de los que ellos van relatando cada día tienen solución porque la obra no se ha acabado". "Cuando se acabe la obra todos los defectos estarán corregidos", ha añadido.

De igual modo, sobre el modificado y ampliación de plazo que se ha hecho de la obra, la concejala ha detallado que "le hemos dado explicaciones" de la mejora de la estación de bombeo, de mejorar los baños de la playa, de mejorar la zona de los cuatro quioscos que están en proyecto y también, "y muy importante, como vamos a dotar de alumbrado a los puestos de la playa, las barcas de jábega, que se dedican a asar nuestro tradicional pescado".

En relación con las pérgolas, ha detallado que "están ubicadas donde no había ningún árbol, por lo tanto antes había sol y ahora habrá sombras". "Siete espacios nuevos de sombra que va a ganar el paseo", ha abundado.

"La filosofía de este proyecto es ganar espacios ciudadanos, reordenar las terrazas y mejorar los accesos a la playa", ha concluido Casero.

Por su parte, el concejal del distrito Este, Carlos Conde, también ha valorado la reunión, "una más de las más de 15 reuniones que hemos mantenido antes y durante las obras del paseo marítimo de Pedregalejo".

Así, ha valorado y agradecido "las aportaciones, como no puede ser de otra manera". "Han querido conocer en más detalle lo que es una obra que está en ejecución; afortunadamente todavía quedan muchas cosas por resolver, muchas dudas que han quedado aclaradas a quienes venían, donde hemos tratado de dejar más que en evidencia el hecho de que queremos un paseo marítimo evidentemente para los malagueños, para los que viven y para los que pasean y para los que disfrutan de la hostelería o del baño en las playas".

"Es un paseo marítimo que sigue manteniendo esa identidad en Pedregalejo", ha asegurado, ya que "va a tener mayores zonas verdes, elementos que todavía no están colocados, elementos urbanos, porque ha habido una mejora evidente en toda la infraestructura que necesitaban todas las viviendas y todos los negocios que allí estaban".

Asimismo, ha dicho que "trataremos siempre, como no puede ser otra manera, de que convivan la hostelería y el vecindario en una armonía que sabemos que tiene que ser y que es necesaria" y "que es lo que permite seguir manteniendo esa identidad que Pedregalejo siempre ha tenido".

"Espero que de esta reunión haya cuestiones que hayan quedado, evidentemente, más que resueltas y más que aclaradas" y "si hay cuestiones que incluso podíamos desarrollar en lo poco que va quedando de la obra, encantado de atenderlos y de seguir participando a los vecinos de las cuestiones que tienen que ver con nuestro paseo marítimo", ha concluido.