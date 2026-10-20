Con Málaga exige medidas "urgentes para evitar desahucios y garantizar alternativas habitacionales dignas"

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales una moción con un plan de medidas "urgentes para prevenir los desahucios, garantizar alternativas habitacionales dignas" y "proteger a las personas afectadas por la emergencia de la vivienda en la ciudad". Así lo ha informado el portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, al tiempo que ha incidido en "la necesidad de que el Ayuntamiento actúe antes de que las familias pierdan su hogar y disponga de recursos suficientes para evitar que las personas más vulnerables queden desamparadas".

"Lo decimos alto y claro: ni una Maricarmen más en ningún lugar de España, pero tampoco en Málaga", ha dicho y ha señalado que "detrás de cada desahucio hay personas mayores, familias con menores, personas con problemas de salud o en situación de dependencia que necesitan una respuesta pública inmediata".

Sguiglia ha subrayado que "no podemos normalizar que alguien pierda su casa y acabe en la calle o tenga que pasar unos días en una pensión porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de ofrecerle una alternativa digna".

La moción propone aprobar un protocolo municipal específico de prevención y atención a los desahucios que garantice la intervención inmediata de los servicios sociales, la mediación y la activación de recursos habitacionales.

El objetivo, ha dicho, "es anticiparse a los lanzamientos y evitar que las personas y familias en situación de vulnerabilidad sean desalojadas de su vivienda habitual sin que se haya activado previamente una alternativa digna y adecuada, en coordinación con las administraciones y los órganos judiciales competentes".

Por otro lado, Con Málaga plantea poner en marcha un plan de viviendas municipales de transición para atender a las personas que pierdan su hogar y carezcan de otra alternativa residencial. La propuesta contempla ampliar los recursos disponibles mediante la adquisición, rehabilitación y movilización de viviendas, así como acuerdos con propietarios y entidades financieras y el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto cuando proceda.

"Hace falta que el Ayuntamiento tenga viviendas disponibles para responder a estas situaciones. La solución no puede ser dejar a una familia en la calle ni mandarla a una pensión de mala muerte, sino garantizar un alojamiento digno mientras se encuentra una salida habitacional estable", ha apostillado.

Otra de las medidas es reforzar urgentemente el Servicio de Emergencia Social y la unidad municipal que atiende los desahucios, aumentando su personal y sus recursos económicos para mejorar la capacidad de respuesta, la atención individualizada y el seguimiento de cada caso.

De igual modo, la iniciativa reclama también descentralizar la Oficina del Derecho a la Vivienda para que tenga presencia en los nueve distritos de Málaga, aprovechando las OMAC, los centros ciudadanos y otros equipamientos municipales, además de mediante equipos itinerantes.

La moción incluye, asimismo, la creación de un servicio específico de defensa de los derechos de las personas inquilinas dentro de la Oficina del Derecho a la Vivienda, en colaboración con las organizaciones sociales y los colectivos que trabajan en este ámbito.

"La defensa del derecho a la vivienda no consiste únicamente en atender a quien está a punto de quedarse en la calle. También hay que proteger a quienes sufren abusos en el alquiler y ofrecerles herramientas para defender sus derechos. El Ayuntamiento tiene que implicarse y actuar frente a las prácticas que agravan la inseguridad residencial", ha añadido Sguiglia.

Por último, la propuesta se completa con el respaldo municipal a las movilizaciones ciudadanas en defensa de la vivienda y con el compromiso de incorporar estas medidas a la planificación municipal y a los próximos presupuestos, "fijando objetivos verificables y una evaluación anual sobre los desahucios atendidos y evitados, las alternativas habitacionales proporcionadas, las viviendas incorporadas al parque de emergencia y las actuaciones realizadas para defender a las personas inquilinas".

"Lo que proponemos es un Ayuntamiento presente y valiente, que utilice los recursos públicos para combatir la especulación y defender a su pueblo frente a la crisis habitacional que está viviendo Málaga. El derecho a la vivienda debe traducirse en medidas concretas, recursos suficientes y soluciones para quienes más lo necesitan. Ni una Maricarmen más", ha concluido Sguiglia.