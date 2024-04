Con Málaga exige "soluciones" para las familias afectadas por la "macrourbanización" en Churriana

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, "soluciones para las más de 30 familias de Churriana afectadas por el desalojo de sus viviendas para la construcción de una promoción urbanística de 3.500 viviendas de lujo", y le ha instado a que "pare en su obsesión por impulsar las promociones de viviendas de lujo en lugar de viviendas a precios asequibles para la ciudadanía malagueña".

Morillas ha culpado a De la Torre de "continuar con un modelo de urbanismo desarrollista que apuesta por construir viviendas de lujo y campos de golf, un modelo que hace un consumo intensivo del agua al mismo tiempo que vulnera el derecho fundamental de acceso a la vivienda y que genera una situación insostenible para las más de 30 familias de la realenga de Wittenberg afectadas por la promoción de las 3.500 viviendas que está autorizando el equipo de gobierno del PP", según ha recogido la formación en un comunicado, en el que cuestiona las consecuencias de esta "macrourbanización".

"La situación es urgente, ya se ha procedido a la demolición de algunas viviendas y construcciones, por eso urgimos al alcalde a que le dé una solución a las familias, que tengan una garantía habitacional y que cesen los planes que priorizan la promoción de viviendas de lujo y campos de golf frente a una política municipal de vivienda que garantice que existen viviendas a precios asequibles para los malagueños en la ciudad", ha demandado Morillas.

La representante de Verde Equo en Con Málaga, Rosa Galindo, ha criticado "el proyecto de urbanismo extensivo con 3.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. Hay más de 30 familias que están siendo acosadas para que abandonen sus casas. El proyecto para los terrenos de la realenga de Wittenberg es que se conviertan en jardines privados para las promociones de lujo".

Galindo ha reprochado al regidor "dar luz verde al urbanismo extensivo, a pesar de que pone en jaque los recursos y vulnera los derechos fundamentales de la gente. El caso de Rojas Santa Tecla es un ejemplo claro y, agotadas todas las vías, estamos explorando llevar la situación que sufren estas familias al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en un contexto habitacional como el que vivimos en Málaga no hay derecho a desalojar a 30 familias para satisfacer el interés particular de unos pocos".

Una de las vecinas "afectadas", Esperanza Rico, que vive en la realenga desde hace 50 años, ha relatado que "estamos viviendo una situación de muchos nervios". "Nos ha costado mucho trabajo tener nuestra casa como la tenemos para que quienes tienen muchos millones se metan los dineros en los bolsillos a nuestra costa. El alcalde tiene que defender al pueblo y a los pobres, no se le ha elegido para defender sólo al puerto y a calle Larios. Con los 55.000 euros que me quieren dar por mi casa no puedo comprar ninguna en Málaga", ha criticado.