Málaga para la Gente pide mejorar la movilidad y conexión de la ciudad con el aeropuerto para que sea "efectiva"

Publicado 03/03/2018 11:24:35 CET

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión de ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que piden mejorar la movilidad y la conexión de la ciudad con el aeropuerto de Málaga, para que esta "sea efectiva y real" desde los distintos puntos de la capital.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha afirmado que los accesos al aeropuerto "son una verdadera carrera de obstáculos" para los peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida, criticando, además, que "por las noches no hay transporte público tampoco ni de autobús ni de Cercanías".

Por ello, también el grupo municipal insta en la moción al Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento a que se mejoren los accesos peatonales y la seguridad vial, con pasos de peatones, acerado, semáforos y las pasarelas, en la calle Argonautas y avenida García Morato; además de que lleven a cabo medidas concretas para la movilidad en bicicleta o peatonal "ante la dificultad para acceder en bicicleta o andando al aeródromo". Entre otros, la coalición de izquierdas propone la construcción de carriles-bici para entrar y salir del mismo.

Por otro lado, piden que los gobiernos central y regional y el Ayuntamiento también estudien medidas concretas "para solventar el déficit de transporte público" existente por las noches en la actualidad; además de la implantación de un aparcamiento gratuito en superficie para los trabajadores del aeropuerto en suelos públicos de alguna de estas administraciones.

El portavoz de Málaga para la Gente ha recordado que el aeropuerto malagueño ocupa el cuarto lugar en volumen de tráfico entre los aeródromos de España y el puesto 22 en la Unión Europea. Además, en 2016 ya superó los 16 millones de pasajeros y en 2017 batió récords con más de 18 millones de pasajeros, "cifras que lo sitúan como la gran puerta de entrada del turismo no sólo para Málaga sino para Andalucía ya que representa el 90 por ciento del tráfico internacional de Andalucía y el único que puede ofrecer un amplio abanico de destinos".

También ha incidido en que en el aeropuerto, situado a ocho kilómetros del centro de Málaga, operan más de 60 compañías aéreas. Además, ha continuado, están instaladas centenares de empresas de distintos sectores, desde las relacionadas directamente con el tráfico aéreo, hasta múltiples servicios complementarios, "que cuentan con 10.000 personas empleadas que realizan allí su actividad laboral diariamente".

Ha recordado, en este punto, que dentro de poco "empiezan las obras del acceso norte al aeropuerto" y que, a juicio del portavoz de la coalición de izquierdas, "deben contemplar desde un punto de vista integral la mejora de la movilidad".

Zorrilla ha insistido en que el tránsito en la calle Argonautas y la avenida García Morato "es peligroso para los peatones y no existe ningún paso de peatones", por lo que "es necesario arreglar accesos por el puente de la Azucarera".

"Las personas que aparcan en la zona del Makro --trabajadores que luego van andando hasta el aeropuerto-- se juegan la vida a diario y sobre todo de noche, para llegar hasta las instalaciones del aeropuerto donde trabajan", ha advertido Zorrilla.

Asimismo, ha dicho que "la imposibilidad" de acceder a pie al aeropuerto también la sufren los viajeros que pernoctan en el hotel más cercano al aeródromo, que está situado a poco más de un kilómetro, "y que muchas veces acaban tomando un taxi para acceder a la terminal".

TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, Zorrilla se ha referido al transporte público del aeropuerto por la noche, lamentando que no lo hay, aunque "las instalaciones funcionan 24 horas". Así, ha recordado que el Cercanías funciona desde las 06.20 horas hasta las 23.20 horas y el autobús al aeropuerto sale de Málaga a las 06.25 horas hasta las 23.30 horas que sale el último.

"Muchas personas trabajan por la noche y no tienen otra alternativa que ir en coche; si no tienes coche no puedes trabajar en el aeropuerto", ha lamentado, añadiendo que "hay un aparcamiento de bicicletas en el aeropuerto, sin que pueda usarse por nadie porque no se puede llegar en bici hasta allí".

Ha señalado también que dentro del aeropuerto existe, además, un "excelente y publicitado" servicio para personas con movilidad reducida, pero que, "sin embargo, las personas con movilidad reducida, junto con los peatones y cicloturistas, tienen que utilizar los medios motorizados para salir o entrar al aeropuerto".

En suma, ha reiterado, los accesos al aeropuerto de Málaga "son una verdadera carrera de obstáculos para los peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida, y por las noches no hay transporte público tampoco ni de autobús ni de Cercanías", ha concluido.