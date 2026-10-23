Málaga paraliza de forma preventiva determinados servicios digitales tras una vulnerabilidad a nivel mundial

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MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de la paralización preventiva de determinados servicios digitales municipales al haberse detectado una vulnerabilidad de criticidad muy alta en el lenguaje de programación PHP a nivel mundial.

El Área de Innovación ha tenido conocimiento de estos hechos a través de los avisos emitidos por el equipo de respuesta a ciberincidentes nacional (CCN-CERT) y por el Centro de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía (AndalucíaCERT) que recomiendan la actualización inmediata o la retirada temporal del servicio de las plataformas afectadas debido al riesgo potencial de explotación en la red, ha indicado el Consistorio de Málaga en un comunicado.

El Ayuntamiento, a través del Servicio de Ciberseguridad, ha activado de manera inmediata sus protocolos de defensa y se está procediendo a identificar todos los aplicativos basados en PHP integrados en la infraestructura municipal para planificar su actualización a versiones no vulnerables.

Los servicios digitales que se puedan ver afectados se irán publicando de nuevo en Internet para su uso habitual en cuanto se vayan aplicando los parches de seguridad correspondientes.

Así, los servicios accesibles desde Internet que no sean indispensables permanecerán aislados temporalmente hasta que esté disponible la solución definitiva en aquellos casos donde no sea posible aplicar las soluciones técnicas de forma inmediata.

De igual modo, el Consistorio, a través del Área de Innovación, se encuentra actualmente evaluando el estado de situación de todos los servicios afectados dentro de la intranet municipal para garantizar su estanqueidad. Estas tareas se mantendrán activas para reevaluar de forma individualizada aquellos sistemas que no puedan actualizarse de forma directa.

El Ayuntamiento de Málaga agradece la comprensión de los administrados ante los inconvenientes que puedan producir estas acciones preventivas que resultan necesarias para la protección de los sistemas digitales de la administración local.