Con Málaga reclama el arreglo integral de la A-343 y pide a la Junta que lo incluya en los presupuestos de 2027

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado que defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga una iniciativa para el "arreglo integral" de la carretera autonómica A-343, algo que consideran desde su grupo "una reivindicación histórica", y ha pedido a la Junta que lo incluya en los presupuestos de 2027.

Márquez ha señalado que "hemos presentado esta moción a la Diputación Provincial de Málaga para dar voz a una reivindicación histórica y urgente de las comarcas de Guadalhorce y Antequera como es el arreglo integral de la carretera A343. Hablamos de una arteria fundamental de 54 kilómetros que une Zalea, Álora, Valle de Abdalajís y Antequera", según ha precisado la formación en una nota.

En contexto, se trata de una vía de 54 kilómetros que conecta Zalea, Álora, Valle de Abdalajís y Antequera y "resulta esencial para la movilidad diaria de vecinos, trabajadores, escolares y agricultores de las comarcas del Guadalhorce y Antequera".

"Es la vía por la que nuestros vecinos van al hospital comarcal o a trabajar, por la que transitan autobuses escolares y por la que los agricultores mueven sus cosechas de cítricos y aceitunas hacia las cooperativas. Sin embargo, el estado de la carretera es peligroso e insostenible", ha criticado.

Al hilo, el diputado de Con Málaga ha subrayado que "sufrimos deformaciones graves en la calzada por la inestabilidad de las laderas, hundimiento, un asfalto sin adherencia, falta de arcenes de seguridad y riesgo constante de desprendimiento cuando llueve. Y mientras, la Junta de Andalucía anuncia parches en la obra de acceso a Antequera y los tramos centrales de Valle de Abdalajís y Álora siguen completamente abandonados".

Por último, Márquez ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que "apruebe un proyecto de acondicionamiento integral con dotación presupuestaria real de los presupuestos de 2027. Y pedimos a la Diputación que cree una mesa de trabajo comarcal con los ayuntamientos de Álora, Valle de Abdalajís, Pizarra y Antequera para hacer un frente común. La seguridad de nuestros vecinos no puede seguir esperando a parches provisionales".