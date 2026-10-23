Málaga reunirá al sector portuario y turístico andaluz para impulsar la innovación en el turismo marítimo

Archivo - Imagen de archivo del puerto de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga acogerá el próximo 3 de noviembre el Foro de Innovación en los Puertos Náuticos y de Cruceros de Andalucía y Mar de Alborán, que reunirá a representantes institucionales, responsables portuarios, profesionales turísticos y agentes del ecosistema de innovación para analizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías al turismo marítimo.

La jornada, organizada por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán y la Autoridad Portuaria de Málaga, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se desarrollará bajo el título 'Mares de oportunidad: el eje de la innovación en el turismo marítimo'.

El encuentro se celebrará en la sala José de Gálvez y Gallardo de la Autoridad Portuaria de Málaga, en el Muelle Cánovas, con una programación que comenzará a las 11,00 horas y se prolongará hasta las 13,30 horas. Previamente, a partir de las 10,30 horas, tendrá lugar la recepción de los asistentes y un café de networking, han indicado en un comunicado.

La jornada pretende contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos entre los diferentes actores del sector, poniendo el foco en el papel de la innovación como herramienta para mejorar la competitividad de los puertos, avanzar en su transformación digital y reforzar su integración con los destinos turísticos.

El programa combinará el análisis de experiencias desarrolladas por distintas autoridades portuarias con la presentación de proyectos innovadores y el reconocimiento de soluciones surgidas de la colaboración entre instituciones y empresas.

UNA VISIÓN COMPARTIDA DE LA INNOVACIÓN PORTUARIA Y TURÍSTICA

La bienvenida institucional contará con la participación de Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, y Estrella Díaz, directora general de Ordenación del Turismo y la Hostelería de la Junta. Ambos representantes participarán también en la atención a los medios de comunicación, junto con Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

La directora gerente de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, Esther Molina, conducirá el encuentro y presentará el proyecto Open Innovation Challenge Prize, una iniciativa que busca estimular el desarrollo de soluciones innovadoras para responder a desafíos concretos del sector portuario, náutico y de cruceros.

El primer bloque de debate, dedicado a la innovación en los puertos, estará moderado por Juan José Sibina Calderón, gerente de la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (Acemar), y contará con la intervención de Juan Antonio Herrera Salas, responsable de Innovación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y José Hernán, responsable de Tecnología de la Autoridad Portuaria de Huelva.

La conversación permitirá conocer experiencias y líneas de trabajo vinculadas a la incorporación de soluciones tecnológicas en la gestión y operativa portuaria.

A continuación, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía presentará el Proyecto Nexus como caso de éxito, antes de dar paso a una segunda conversación centrada en la relación entre la innovación y los destinos turísticos.

Esta mesa estará moderada por Pilar Fernández-Fígares, gerente de la Fundación Malagaport, y contará con la participación de Beatrice Rasmini, general manager de Sevilla Cruise Port, y Vicente Ferrero Muñoz, PhD, FHEA, de la Universidad Europea. La conversación abordará las oportunidades que ofrece la innovación para fortalecer la conexión entre los puertos y los destinos, incorporando perspectivas del ámbito de la gestión portuaria y del entorno universitario.

RETOS DE INNOVACIÓN ABIERTA PARA EL ECOSISTEMA PORTUARIO ANDALUZ

Por otro lado, han detallado que uno de los principales momentos de la jornada será la celebración de la quinta edición del Open Innovation Challenge Prize, una iniciativa promovida por Suncruise para conectar las necesidades de las entidades portuarias con soluciones innovadoras capaces de aportar respuestas a retos reales de la actividad marítima.

Esta edición contempla dos desafíos.

El primero, impulsado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, lleva por título 'Identidad digital segura para el ecosistema portuario andaluz' y se centra en la búsqueda de una solución orientada a fortalecer la identificación digital y la seguridad en el entorno portuario. Miguel Camacho Martín, jefe del Departamento de Tecnología de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, será el encargado de presentar el reto.

El segundo desafío, planteado por la Autoridad Portuaria de Almería bajo el lema 'Conectando el Puerto de Almería con la ciudadanía', aborda la relación entre las infraestructuras portuarias y su entorno social, con el propósito de explorar nuevas fórmulas que favorezcan la conexión entre el puerto y la ciudadanía.

Durante el encuentro se celebrará la entrega de premios de ambos retos y se presentarán los proyectos ganadores, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer las soluciones seleccionadas y su potencial aplicación en el ámbito portuario.

Con esta nueva convocatoria, Suncruise Andalucía y Mar de Alborán continúa promoviendo espacios de cooperación entre instituciones, empresas y profesionales para impulsar la innovación y fortalecer el posicionamiento de Andalucía y el Mar de Alborán como territorio de referencia para el turismo marítimo.