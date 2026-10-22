La Malagueta pone el fracaso en el centro del debate en su IX Festival de Filosofía

Vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; el comisario del Festival de Filosofía , Valerio Rocco, y la coordinadora del ciclo Filosofía Ambulante, Cristina Consuegra - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará del 12 al 14 de noviembre la novena edición de su Festival de Filosofía. Este año el eje central será el fracaso.

Bajo el título 'Fracasos' y con el comisariado de Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid y profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, el encuentro propone reflexionar sobre aquello que a menudo se oculta, se vive con vergüenza o se interpreta únicamente como un paso previo al éxito.

La edición de este año además extenderá su programación a distintos municipios de la provincia a través de Filosofía Ambulante, coordinado por Cristina Consuegra, una iniciativa que lleva el pensamiento filosófico más allá de la capital y propicia espacios de encuentro y reflexión con la ciudadanía.

Durante tres jornadas, filósofos, escritores, dramaturgas e investigadoras abordarán distintas formas de fracaso, desde la vulnerabilidad que forma parte de la condición humana hasta la precariedad y la frustración generacional, la relación con el tiempo, el desamor o el desencanto político.

El festival plantea así un espacio de pensamiento compartido que invita a echar una mirada al fracaso sin prejuicios y sin la necesidad de convertirlo necesariamente en una historia de superación.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha manifestado la importancia de que La Malagueta vuelva a acoger una cita de estas características.

Ha incidido en que "es una satisfacción volver a celebrar en un festival de filosofía de este nivel, con invitados excepcionales que nos ayudarán a reflexionar sobre algo tan humano y cotidiano como el fracaso. La cultura también consiste en abrir preguntas, poner en común nuestras experiencias y ofrecer nuevas perspectivas sobre cuestiones que nos afectan a todos".

Además, el responsable de Cultura de la institución provincial ha explicado que gracias a Filosofía Ambulante se puede llevar ese pensamiento más allá de la capital y acercarlo a los municipios de la provincia, en un proyecto que permite establecer contacto con otros públicos y escuchar las voces de cada territorio.

PROGRAMACIÓN DEL IX FESTIVAL DE FILOSOFÍA

La programación arrancará el jueves 12 de noviembre con dos conversaciones. A las 18,00 horas, 'Fracasos positivos: La vulnerabilidad constitutiva' reunirá a Iván de los Ríos y Nantu Arroyo, con Valerio Rocco como moderador, para abordar la vulnerabilidad como parte esencial de la experiencia humana. Posteriormente, a las 19,30 horas, la escritora Mar Gómez Glez y la dramaturga Victoria Szpunberg participarán en 'Fracasos generacionales: Precariedad y frustración', una sesión que pondrá el foco en las dificultades y expectativas de toda una generación.

La jornada del viernes 13 de noviembre, comenzará a las 18,00 horas. El filósofo y escritor Jorge Freire y el profesor de Ética y Filosofía Política Diego S. Garrocho dialogarán en 'Fracasos temporales: Entre la impaciencia y la nostalgia', una reflexión sobre la relación con el tiempo y las tensiones que atraviesan el presente.

A las 19,30 horas será el turno de 'Fracasos amorosos: El desamor está de moda', con la escritora Laura Freixas y el investigador del CSIC Javier Moscoso, que abordarán el desamor y el desengaño desde la literatura y la experiencia cultural.

El sábado 14 de noviembre, a las 12,00 horas, el festival cerrará su programación en La Malagueta con 'Fracasos políticos: Ilusión y desengaño'. La filósofa y activista Marina Garcés y la investigadora y activista feminista Clara Serra conversarán sobre las expectativas, las frustraciones y los desafíos de la acción política contemporánea.

LA FILOSOFÍA SALE AL ENCUENTRO DE LA PROVINCIA

Por otro lado, han explicado que el Festival de Filosofía ampliará su alcance con una edición especial de Filosofía Ambulante, el programa de pensamiento de proximidad del Centro Cultural La Malagueta, coordinado por Cristina Consuegra, que traslada la reflexión filosófica a distintos municipios de la provincia.

La iniciativa busca descentralizar la cultura pública, acercar el pensamiento contemporáneo a nuevos públicos e incorporar las experiencias y las voces de los vecinos y vecinas a la conversación colectiva.

En esta edición, dedicada al fracaso, el programa contará con encuentros con la politóloga y socióloga Cristina Monge en Archidona, la periodista especializada en belleza, salud y bienestar Carmen Lanchares en Coín, el filósofo y ensayista Santiago Gerchunoff en Vélez-Málaga, la editora y crítica literaria Andrea Toribio en Genalguacil, el escritor Andrés Neuman en Alhaurín de la Torre y el poeta y ensayista Juanpe Sánchez López en Torremolinos.

Cada sesión abordará el tema desde una perspectiva diferente: el descontento y el desencanto democrático, el paso del tiempo y la longevidad, el lugar de la infancia en la sociedad, la representación de las mujeres en la cultura, el exilio y la migración o los discursos asociados al éxito.

La Malagueta refuerza así su vocación de extender la cultura y el pensamiento más allá de su sede, propiciando espacios de diálogo conectados con la realidad de cada localidad y con las inquietudes de quienes la habitan.

Con esta novena edición, el Festival de Filosofía vuelve a situar el pensamiento en el centro de la conversación pública y propone detenerse en aquello que habitualmente se evita contar. Frente a la idea del fracaso como un episodio que debe ocultarse o superarse cuanto antes, 'Fracasos' invita a reconocer su complejidad y a explorar qué puede revelar sobre nuestra forma de vivir, relacionarse y comprender el mundo.