La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (Málaga) busca soluciones frente al alga asiático.

Reunion entre la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental y representantes de la empresa 'Nautilus Dragados Marítimos'. - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha asegurado este lunes que, desde la aparición del alga asiática en el litoral de la Costa del Sol, los ayuntamientos se ven obligados a multiplicar cada año los costes de recogida y tratamiento de este residuo.

Desde la Mancomunidad han señalado en un comunicado que, además de los problemas que ocasiona cuando llega a la orilla, constituye un "auténtico problema de salubridad".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Félix Romero, junto al delegado de Turismo y Playas, Francisco Cerdán, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la empresa 'Nautilus Dragados Marítimos', que se encuentran desarrollando un sistema de contención, concentración y recogida de esta especie invasora, con el objetivo de que no llegue hasta las playas.

El sistema consiste en una red que acumule las algas antes de su llegada a la orilla. Posteriormente, unas dragas eliminarían el residuo acumulado y lo depositarían en puntos concretos de almacenaje.

Durante el encuentro, la empresa ha expuesto su propuesta de realizar una prueba piloto en la Costa del Sol Occidental para comprobar sobre el terreno la eficacia y adaptación de esta tecnología a las características del litoral.

La propuesta ha quedado en estudio para ver posibles modelos de financiación y también será trasladada a la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dado que es la administración que tiene las competencias en ese tramo del litoral.

Por otro lado, durante la reunión también se analizaron diferentes soluciones con maquinaria anfibia para el mantenimiento, recuperación y regeneración de playas afectadas por la erosión y los temporales.

Junto al presidente y al delegado de Turismo y Playas participaron también José Manuel Fernández, vicepresidente de la Mancomunidad, y Francisco Abel Carrasco.