Marín, sobre el apoyo de Vox al presupuesto: "No tengo que convencer a nadie, tiene un compromiso y espero que cumplan"

Publicado 17/10/2019 11:56:41 CET

El vicepresidente andaluz considera que sacarán las cuentas: "Será cuestion de negociación y estamos abiertos a todas las enmiendas"

MARBELLA (MÁLAGA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha pronunciado este jueves sobre el proyecto de presupuestos para el año 2020 y el apoyo de Vox a los mismos, después de que esta formación no descartara una enmienda a la totalidad. Así, sobre si tendrá que convencerlos, ha asegurado que no tiene que "convencer a nadie", recordando que Vox "tiene un compromiso" para apoyar las cuentas de 2019 y 2020 y ha esperado que lo cumpla.

No obstante, ha subrayado que confía en que el resto de fuerzas políticas de la Cámara andaluza, PSOE y Adelante Andalucía, se sumen "a la sensatez", dirigiéndose especialmente a los socialistas para que "dejen el no es no". "Adelante no se ha pronunciado de forma que no está al menos valorando la posibilidad de hacer enmiendas o mejorar los presupuestos pero con el PSOE no va a haber ninguna posibilidad como se me trasladó --Felipe-- López en la Comisión de Justicia", ha explicado.

Marín, en Marbella (Málaga), donde ha inaugurado el Congreso de la Abogacía, ha dicho a los periodistas que "nunca dijo nadie que fuera fácil sacar adelante unos presupuestos de 38.000 millones"; no obstante, ha considerado que "es muy difícil decir no" a estas cuestas: "No hay justificacion, aquello de los recortes y de la eliminación de derechos que decía el PSOE se le ha derrumbado como un castillo de naipes".

Para Marín, la aprobación de los presupuestos andaluces será "una cuestión de negociación", incidiendo en que están "abiertos a todas las enmiendas". En este punto, ha recordado que en el de 2019 el Ejecutivo de PP y Ciudadanos aprobó enmiendas de Adelante y PSOE, "pese a que no apoyaron el presupuesto, porque siempre hay margen de mejora".

Esta próxima semana, cuando miércoles y jueves se mantenga el debate en la Cámara, ha confiado en que "sobre todo reine el sentido común" y se vea "con altura de miras cuál es el futuro de la comunidad autónoma en un momento de especial incertidumbre en el ámbito nacional e internacional". "Esta es la comunidad autónoma que más crece, más estabilidad ofrece y que hoy da mejores servicios", ha apostillado.

Será entonces cuando todas las fuerzas políticas "se posicionen, decidan, y creo que seremos capaces de sacar adelante las cuentas", subrayando que a estas alturas del año se vayan a aprobar las cuentas para 2020, sumándose a las de 2019 en los primeros meses del año: "Más firmeza y voluntad no se puede mostrar y serán el resto de grupos los que digan su posición".

Así, el vicepresidente ha enfatizado que más del 54 por ciento del gasto se destina a políticas sociales, educacion y sanidad públicas, "con más de 11.050 millones para sanidad, más de 270 millones más para educación, reforzando la justicia y apostando por la ley de dependencia e inversiones en infraestructuras".

También ha defendido el compromiso de la Consejería de Justicia con los abogados y procuradores para el pago de la asistencia jurídica gratuita del segundo trimestre del año, fijado para el próximo día 31 pero que se pagó este miércoles. Según Marín, las cuentas de 2020 incorporan "la recuperación de derechos y todas las cuestiones pendientes de anteriores gobiernos como el refuerzo de plantillas en muchos partidos judiciales y que 15 sedes judiciales se van a rehabilitar, reformar o iniciar en 2020 y supondrán 13 millones por parte de la Consejería".

Por todo ello, ha defendido: "Los que tendrán que justificar el no serán los que decidan decidan no apoyar estos presupuestos que son los más sociales de la historia y que apuestan por ese crecimiento que está teniendo nuestra comunidad".