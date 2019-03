Marques-Marcet considera que la Biznaga de Oro del Festival es "un impulso para seguir trabajando"

Publicado 23/03/2019 18:19:46 CET

María Rodríguez Soto, Premio a la Mejor Actriz, considera el galardón "el reconocimiento a un trabajo de mucho tiempo"

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director catalán Carlos Marques-Marcet y su película 'Los días que vendrán' han sido los máximos protagonistas de la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, donde han logrado la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, la Biznaga a Mejor Dirección y la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz, repitiendo los mismos galardones que cosechó con su anterior largometraje en esta misma cita.

'Los días que vendrán' es una película que cuenta el giro que se produce en la vida de una pareja con un embarazo, narrando el aprendizaje de unos padres que sin haber llegado a saber cómo ser dos se van a convertir en tres.

"Es distinto que la primera vez. Creo que cuanto más trabajo haces, tienes menos nervios aunque la misma ilusión. Pensaba que era muy remoto volver a ganar y me ha hecho más ilusión el premio de María", ha asegurado Marques-Marcet.

Es el tercer año consecutivo que una producción catalana se alza con el máximo galardón en el Festival de Málaga. Cine en Español, que parece vivir un "idilio" con los directores de esta comunidad autónoma, algo que ha servido para bromear a lo largo de la rueda de prensa.

El director ha puesto en valor la importancia de "la familia" y cómo un "proyecto pequeño" como este ha podido convertirse en "la mayor superproducción" de su vida. "Empezamos con un equipo muy pequeño, fuimos encontrando la financiación que nos permitió grabar más y que la película se convirtiera en lo que es ahora, con un proceso de posproducción muy grande y costoso", ha dicho antes de sentenciar que "poder trabajar con tiempo es el mayor lujo para un cineasta".

Rodríguez Soto considera este galardón a Mejor Actriz como "el reconocimiento a un trabajo" que lleva haciendo "mucho tiempo" y que ha desarrollado "sobre todo en teatro" y piensa que sirve para "visibilizar a la gente que no ha terminado de encontrar su sitio".

Los productores de la película han querido incidir en la importancia que tiene este premio para la cinta. "El premio de Málaga fue fundamental para '10.000 km' porque es el festival que nos puso en órbita, tanto a la película como a nuestras carreras. Estamos seguros que este premio va a ayudar mucho para posicionarla bien y que tenga un buen número de copias", ha señalado Folguera.

ANTES DE LA QUEMA

La película 'Antes de la quema', ganadora de la Biznaga de Plata Premio del Público y que cuenta en su reparto con Maggie Civantos, galardonada con el premio a la Mejor Actriz de Reparto, ha sido otra de las cintas destacadas en esta edición del Festival.

El guionista del largometraje, Javier Jáuregui, ha asegurado que el equipo está "muy contento" por el premio recibido y que es "uno de los que más ilusión" les podía hacer al venir del público.

Civantos ha asegurado que "es una película hecha para el público" y que tenga "buena acogida" es muy importante para el equipo. "Esto da un impulso de cara al estreno en junio, al que iremos con más entusiasmo todavía", ha dicho.

En relación a su galardón, la actriz ha asegurado que "no lo esperaba" y que le hace "muy feliz" porque es un personaje que "muy especial" para ella. "Fue un rodaje muy bonito porque se hizo familia, así que todo lo bueno que está pasando siento que es solo el comienzo", ha asegurado.

Dentro los premios otorgados en la Sección Oficial, también han pasado por la rueda de prensa Arturo Cardelús, compositor de la banda sonora de 'Buñuel en el labertinto de las tortugas', trabajo por el que ha logrado la Biznaga de Plata a la Mejor Música, y Óscar Martínez, galardonado como Mejor Actor por su actuación en 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta'.

Cardelús ha aprovechado la ocasión para agradecer que hayan "apreciado" su música y reivindicar el trabajo de "una nueva generación de compositores de bandas sonoras de cine" que llega cada vez con más fuerza.

El actor argentino ha asegurado que valora "mucho este premio" y la "generosidad" con la que se le está tratando. "Málaga es muy especial para mí. Esta película se rodó aquí cerca y hace unos años ya gané el premio al Mejor Actor de Reparto, aunque no pude estar presente para recogerlo", ha dicho Martínez, que ha dejado un guiño para España: "Me ha bailado mucho en la cabeza venirme para acá porque en Argentina está todo muy complicado y es muy tóxico. Aquí me lo paso muy bien".

OTROS PREMIADOS

Representando a los galardonados de la sección Zonazine, han estado presentes el equipo de 'Ojos negros', ganador de la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española; y Juan Cáceres, director de 'Perro bomba', que se ha alzado con el reconocimiento de Mejor Película Iberoamericana; Kyzza Terrazas, director de 'Bayoneta', Biznaga de Plata a la Mejor Dirección; Aina Clotet, premiada como Mejor Actriz por su papel en 'La hija de alguien'; y Baltazar Tokman, director de 'Sapos', película por la que recibió una mención especial del jurado.

Clotet ha asegurado que 'La hija de alguien' ha sido "una película muy especial" para ella y la oportunidad de "trabajar con 11 directores diferentes" en una cinta donde "todo ha sido muy colaborativo" dentro del proceso de creación. "No es común que te ofrezcan un personaje como este y no dudé en aceptar. Pienso que hay que confiar en el talento joven y con ellos tuve una intuición", ha dicho.

Entre los galardonados en la sección de documentales, ha estado presente Estefanía Bonnett, productora de 'Baracoa' y que recogerá en la noche de este sábado la Biznaga de Plata Premio del Público en representación de su director, Pablo Biones.

Bonnet ha explicado el origen del largometraje y ha agradecido el galardón. "Estábamos muy emocionados por cómo acogió el público la cinta. La gente preguntó mucho y nos felicitó, cada uno daba su propia perspectiva de la obra y fue muy lindo encontrar esa respuesta por parte del público", ha asegurado.