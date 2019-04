Más de 1,2 millones de malagueños podrán votar en las elecciones generales 2019, 28.178 más que en 2016

Publicado 27/04/2019 9:37:39 CET

MÁLAGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.191.000 malagueños podrán ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones generales, lo que supone un incremento de 28.178 electores en relación a los comicios celebrados el 26 de junio de 2016, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.191.835 ciudadanos malagueños, 53.452 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 28 de abril en las decimocuartas elecciones generales, en las que se han proclamado once candidaturas en la provincia de Málaga para elegir a once diputados y otras once para elegir a cuatro senadores.

Del total de electores malagueños llamados este domingo a las urnas, un total de 41.871 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación.

Málaga, con 28.178 más, es una de las seis provincias andaluzas que ganan electores respecto a 2016, junto a Almería (9.060), Cádiz (6.343), Granada (4.408), Huelva (1.469), y Sevilla (12.380). El resto reduce su población convocada este domingo a las urnas --Córdoba (2.396) y Jaén (5.302)--.

Junto a ello, Málaga es la segunda provincia andaluza por número de electores, sólo superada por Sevilla, que cuenta con 1.544.186. Por detrás se sitúan Cádiz, con 1.000.032; Granada, con 752.987; Córdoba, con 648.788; Jaén, con 526.909; Almería, con 500.556, y Huelva, que cuenta con 397.586.

No obstante, Málaga, con 53.452, es líder en cuanto a las provincias con más electores residentes en el extranjero, seguida por Granada, con 49.489; Almería, con 41.567; Sevilla, con 34.596; Cádiz, con 28.668; Córdoba, con 18.128; Jaén, con 12.602, y Huelva, con 7.413.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Para ello, los 103 municipios de Málaga contarán este domingo con un total de 619 colegios electorales, donde dispondrán de 1.660 mesas electorales.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 321 colegios electorales y de 803 mesas electorales; Cádiz, de 582 y 1.521, respectivamente; Córdoba, de 414 y 913; Granada, de 562 y 1.101; Huelva, de 269 y 649; Jaén, de 383 y 915; y Sevilla, de 679 colegios y 2.564 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Málaga un operativo integrado por 3.382 efectivos; en concreto, 1.730 agentes de la Policía Nacional, 1.431 de la Guardia Civil y 221 de la Policía Local.