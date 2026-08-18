Más de 150 organizaciones respaldan que mujer trans asesinada en San Pedro sea reconocida víctima de violencia de género

Archivo - Los zapatos de una mujer debajo de una bandera trans. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha registrado ante el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género las más de 150 adhesiones recabadas a la petición para que Franyel, mujer trans venezolana de 35 años asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro Alcántara, núcleo poblacional del municipio malagueño de Marbella, sea reconocida institucionalmente como mujer y víctima mortal de violencia de género.

La iniciativa ha logrado sumar a organizaciones Lgtbiqa+, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de distintos territorios, "con un especialmente significativo respaldo del movimiento feminista, con numerosos colectivos, asambleas feministas, mareas violetas y organizaciones contra las violencias machistas", han señalado desde ATA-Sylvia Rivera en un comunicado.

La presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, considera que este apoyo "lanza un mensaje muy claro a las instituciones: esta no es una reivindicación únicamente del movimiento trans. Más de 150 organizaciones, y de manera muy significativa el movimiento feminista, están reclamando que Franyel sea reconocida como la mujer que era y que ninguna circunstancia documental pueda dejarla fuera de la protección frente a la violencia machista".

ATA ha recordado que "la Ley 4/2023 reconoció a las personas trans extranjeras que no pudieran rectificar el sexo registral en sus países de origen el derecho a adecuar la documentación expedida en España a su identidad". Sin embargo, precisan, "el procedimiento para hacerlo efectivo no se estableció hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobarse la ley, como bien sabe el propio Ministerio de Igualdad".

"El Estado no puede tardar más de tres años en hacer efectivo un derecho y convertir después las consecuencias de ese retraso en desprotección para una mujer asesinada", ha señalado Cambrollé y ha incidido en que "no estamos pidiendo un privilegio ni una excepción. Estamos pidiendo que las leyes cumplan su finalidad: proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Franyel era una mujer y fue asesinada por su pareja. Un documento no puede borrar esa realidad".

De igual modo, Cambrollé ha recordado, además, que "esta cuestión ya fue abordada hace quince años por la propia Fiscalía General del Estado, "resulta increíble que, quince años después de que la Circular 6/2011 de la Fiscalía estableciera que una mujer trans puede ser considerada víctima de violencia de género aun sin haber rectificado registralmente su sexo, y después de todo lo que nuestra sociedad y nuestras leyes han avanzado, tengamos que volver a pelear por algo que debería estar superado". "No podemos permitirnos dar pasos atrás en derechos y protección frente a la violencia machista", ha apostillado.

Con los registros realizados, ATA solicita al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que "tengan en consideración la identidad de Franyel como mujer a efectos de su reconocimiento como víctima mortal de violencia de género y que se adopten criterios que impidan que otras mujeres trans migrantes puedan quedar excluidas de esta protección por una discordancia documental", precisando que "esta es también una de las principales reclamaciones respaldadas por las organizaciones firmantes".

"Lo que se decida con Franyel va mucho más allá de Franyel, estamos hablando de qué respuesta va a dar el Estado a cualquier mujer trans migrante que sufra violencia machista y cuya documentación no refleje quién es. Las instituciones tienen ahora la oportunidad de corregir esta injusticia. Franyel no puede seguir siendo víctima después de asesinada", ha concluido Cambrollé.