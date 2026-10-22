Más de 80 personas participan en una Jornada Comarcal de Activación para el Empleo organizada por la Diputación

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, inaugura la Jornada Comarcal de Activación e Información en Materia de Empleo, en la que participarán personas en situación de desempleo y alumnado del programa EnRuta. - DIPUTACIÓN

NERJA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Más de 80 personas han participado este jueves en la Jornada Comarcal de Activación e Información para el Empleo organizada por la Diputación en la comarca de la Axarquía en el marco del programa de inserción laboral EnRuta.

La diputada de Empleo y Formación, María Carmen Márquez, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, que se ha celebrado en el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Nerja, y en el que han participado personas en situación de desempleo y alumnado del programa EnRuta de la comarca de la Axarquía.

Se trata de la tercera jornada comarcal tras las celebradas el 13 de octubre en Archidona para la comarca de Nororma y el 20 de octubre en Cártama para el Valle del Guadalhorce.

Después de la cita en Nerja, se celebrarán nuevas jornadas el 3 de noviembre en Ronda para la Serranía; el 12 de noviembre en Mijas para la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol Occidental; y el 19 de noviembre en Antequera para la comarca de Guadalteba.

Además, el 24 de noviembre se celebrará en Málaga la Jornada Red Retos para la Promoción de la Inserción Laboral e Intercambio de Experiencias.

La formación de este jueves en Nerja ha sido impartida por la empresa de inserción Aidei, vinculada a la Asociación Arrabal-AID, que a lo largo de la mañana ha ofrecido a los asistentes claves para la generación de ideas, la creatividad y la innovación para la búsqueda de empleo, el análisis de herramientas para ayudar a pasar a la acción y activar el talento, y un acercamiento a la IA para detectar nuevas oportunidades para la inserción en el mercado de trabajo o el autoempleo.

También se ha celebrado un panel de debate para profundizar en las oportunidades de Desarrollo de las Zonas Rurales, una charla con agentes locales y representantes de Andalucía Emprende, el Grupo de Desarrollo Rural de la Axarquía, la Cámara de Comercio de Málaga, la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA) y el Ayuntamiento de Nerja.

PROGRAMA ENRUTA

EnRuta es un proyecto organizado por la Diputación en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas para mejorar la empleabilidad de las personas en paro de la provincia mediante itinerarios formativos a los que pueden acceder personas desempleadas empadronadas en cualquier municipio de la provincia excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, que cuentan con proyectos propios.

Tienen prioridad quienes residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas extranjeras y otras personas en riesgo de exclusión.

Además, los participantes que perciban rentas o ingresos inferiores al 75% del Iprem mensual reciben una beca de 13,45 euros por día de asistencia, siempre que asistan al 75% de las clases.

El proyecto cuenta con un presupuesto de siete millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de un millón, y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del programa Efeso.

Entre la treintena de entidades que participan como socias hay ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED. Además, trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

El proyecto arrancó en octubre de 2025 y se desarrollará hasta junio de 2027 con un programa de 122 itinerarios formativos en total, todos ellos centrados en sectores clave de la economía provincial como la hostelería y el turismo sostenible, la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio y la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización, la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Los itinerarios, de entre 200 y 300 horas, incluyen formación específica con obtención de certificados de profesionalidad, formación complementaria en materias como habilidades sociales, desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de búsqueda de empleo, y prácticas profesionales no laborales.