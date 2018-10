Huelga de médicos en Málaga por "deficiencias" en Atención Primaria

Actualizado 15/10/2018 7:53:33 CET

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Málaga se inicia este lunes después de que esta pasada semana no se alcanzaran acuerdos con la Junta de Andalucía y que estos profesionales consideraran insuficientes las propuestas de la Delegación Territorial de Salud.

De esta manera, los paros parciales serán de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas el lunes y martes. Así, los servicios de Urgencias estarán funcionando al 100 por ciento mientras las consultas a demanda funcionarán al 50 por ciento. El miércoles se prevé que Salud y los representantes del Sindicato Médico de Málaga se reúnan para continuar con la negociación.

La huelga, tal y como recordó el delegado del SMM, José Becerra, está también establecida para los días 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre. Todo ello pese a las propuestas de la Delegación de Salud "para garantizar la implantación de las mejoras derivadas de la estrategia de renovación en la Atención Primaria".

El Colegio de Médicos de Málaga, el Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya secundarán, por tanto, estos paros parciales en los centros de salud. "La sanidad es un problema regional", ha incidido Becerra, quien ha recordado el apoyo de organizaciones médicas del conjunto de Andalucía, así como de otros colectivos.

Este lunes se prevé una concentración frente a la Delegación provincial en la que se ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía. En esta huelga, además, se "defenderán los intereses de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias a los que la Junta olvidó hace muchos años, no están valorados salarialmente y están siendo agredidos también", según Becerra.

La vicesecretaria del Colegio de Médicos de Málaga, Carmen Gómez, por su parte, señaló que en esta huelga no se exige "nada extraño ni que no exista". "Los derechos de los médicos y pacientes andaluces deben ser iguales al resto de los españoles. Reivindicamos para dar calidad asistencial, para sentirnos médicos seguros, para trabajar motivados, para poder formarnos conciliando vida laboral y familiar, para que no seamos utilizados como maquinaria en épocas puntales donde la jornada a veces puede terminar con dos horas extras que nadie nos reconoce", sostuvo en rueda de prensa la pasada semana.

El portavoz del colectivo de médicos Basta Ya Málaga, Carlos Bautista, consideró este un momento "histórico en el que se está destruyendo más que nunca la sanidad pública", reclamando más recursos económicos y materiales para la mejora de la sanidad.