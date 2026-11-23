Cartel del concierto de Melendi en Marenostrum Fuengirola el 21 de agosto de 2027. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Melendi incluye Marenostrum Fuengirola (Málaga) en la ampliación de su Pop Rock Tour para 2027 y actuará el 21 de agosto del próximo año en el Escenario Unicaja del recinto fuengiroleño, con una nueva fecha que se incorpora al calendario de una gira que continúa creciendo.

Así lo han informado desde Marenostrum en una nota, en la que señalan que las entradas estarán a la venta el próximo miércoles 25 de noviembre a las 10,00 horas en https://marenostrumfuengirola.com/

El anuncio de este concierto llega después de que el cantante haya agotado todas las entradas de los conciertos celebrados en 2026. Desde el inicio del tour, el pasado 2 de octubre en Granada, Melendi ha colgado el cartel de 'sold out' en todas las citas de este año, lo que confirma "la conexión que mantiene con el público después de más de 20 años de trayectoria".

La nueva fecha en Fuengirola permitirá al público de Málaga y de otros puntos de Andalucía "disfrutar en directo de un espectáculo que combina la energía del pop rock con algunos de los temas más reconocidos de su carrera. El concierto forma parte de la ampliación de una gira que suma nuevas ciudades y que seguirá recorriendo escenarios españoles durante 2027.

El Pop Rock Tour presenta en directo 'Pop Rock', el duodécimo álbum de estudio de Melendi, publicado el pasado mes de mayo. Un trabajo en el que el artista recupera parte del sonido de sus primeros discos, con un mayor protagonismo de las guitarras y la banda, sin dejar de lado la evolución musical que ha marcado su trayectoria.

Esta nueva gira toma el relevo de '20 años Sin Noticias', el tour con el que Melendi celebró sus dos décadas en la música y que reunió a más de un millón de espectadores en todo el mundo, más de 700.000 de ellos en España.