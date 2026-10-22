‘Mémoire de fille’, basada en la obra de la Nobel Annie Ernaux, Mejor Película del 32 Festival de Cine Francés de Málaga

Fotograma de 'Mémoire de fille', Mejor Película del 32 Festival de Cine Francés de Málaga 2026. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga ha anunciado el palmarés de su nueva edición, en la que 'Mémoire de fille', dirigida por Judith Godrèche y basada en la novela autobiográfica de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, ha sido distinguida con el Premio a Mejor Película, el máximo galardón del certamen.

Así lo han informado desde la organización en una nota, en la que han señalado que el reconocimiento ha sido concedido por el jurado profesional, integrado la productora Sylvie Leray, el cineasta Bruno Lazaro, la compositora de cine Paloma Peñarrubia, el guionista y dramaturgo Sergio Rubio y la gestora cultural Leticia Salvago, que ha valorado las 13 películas de la Sección Oficial.

El Jurado Profesional ha reconocido 'Mémoire de fille' por "su complejidad, que lleva al espectador por caminos que transitan lo inesperado dentro de la ficción" y destacan cómo el carácter autobiográfico de la historia se aleja de las estructuras narrativas convencionales para construir un relato de contrastes en el que "la vida merece la pena vivirla".

La película nace del encuentro creativo entre Judith Godrèche y Annie Ernaux, quienes mantuvieron numerosas conversaciones durante su desarrollo. La escritora compartió con la cineasta materiales y recuerdos que no habían formado parte de su libro original, contribuyendo a una adaptación que profundiza en la construcción de la memoria, la identidad y la emancipación femenina.

La historia sigue a Annie en un viaje a la ciudad de su infancia que despierta los recuerdos de una experiencia sexual violenta vivida a los 18 años, en el verano de 1958. La propia Annie Ernaux ha destacado la "fidelidad interior" de la adaptación y su sensibilidad. "Lo que también me llama la atención al ver la película es su sutileza y su delicadeza", ha expresado.

Han destacado que Godrèche mantiene "un firme compromiso" con la visibilización de la violencia sexual, presente también en 'Moi aussi', cortometraje presentado en Cannes en 2024 a partir de testimonios de víctimas.

'LE CORSET'

Otro de los grandes nombres del palmarés es Louis Clichy, reconocido con el Premio a Mejor Dirección por 'Le Corset', película que también ha obtenido el Premio Hammam Al Ándalus del Público del 32 Festival de Cine Francés de Málaga.

El Jurado Profesional ha distinguido al cineasta "por representar el concepto de revolución a través de los detalles en la ficción, que movilizan a un cuerpo para liberarlo de su rigidez y la opresión que lo paraliza".

A partir de una experiencia autobiográfica vinculada al uso de un corsé durante la infancia, Clichy construye una historia sobre el cuerpo, sus limitaciones y la posibilidad de emanciparse de aquello que lo condiciona. El director, que ha desarrollado parte de su trayectoria en la animación y ha trabajado en producciones como 'Wall-E', 'Up' y las películas de Astérix, traslada su sensibilidad visual a una propuesta profundamente personal.

La película ha conseguido además imponerse en la votación del público, siendo la primera vez que el festival incluye una película de animación en su Sección Oficial.

El Premio McArthurGlen a Mejor Interpretación ha sido concedido ex aequo a Lila Gueneau, por 'À bras-le-corps', y Bradley Fiomona, por 'Congo Boy'. El Jurado Profesional ha reconocido a ambos intérpretes "por ser dos interpretaciones que sostienen sus películas desde mundos tan diferentes", poniendo en valor su capacidad para construir personajes que articulan la fuerza emocional y narrativa de sus respectivas historias.

Por su parte, 'Congo Boy', dirigida por Rafiki Fariala, ha recibido también el Premio Monowa del Jurado Joven, destacando esta primera ficción del cineasta por "la fuerza de su protagonista y su manera de abordar las dificultades vitales desde una perspectiva alejada de los relatos convencionales sobre el trauma".

El Jurado Joven, formado por Aroha Pedroza Hidalgo, Edgar del Pino Mato, Élise Tandé, Paula Bautista y Fran Agüera, ha destacado la "esperanza contagiosa" de la película, explicando que, a través de la mirada de Robert, "la realidad no es un drama, sino que simplemente es".

En su deliberación, sus integrantes han reivindicado la importancia de transmitir historias "capaces de ofrecer nuevas perspectivas ante la adversidad". "Creemos que es importante transmitir la fuerza de Robert para aprender a luchar con una sonrisa y no dejarnos llevar por el miedo", han señalado.

Desde la organización han indicado que los premios de la 32 edición reflejan "la diversidad de propuestas reunidas en la Sección Oficial", con historias que abordan la memoria, la identidad, la emancipación, las desigualdades sociales y la capacidad de transformación individual.

Respecto al palmarés, el director del certamen, Sullivan Benetier, ha señalado que "elegir el lema de este año, 'La revolución de la mirada', nos ha resultado muy fácil" y ha indicado que "a lo largo de las más de 60 películas francófonas proyectadas durante esta última semana hemos comprobado la invitación que nos tienden a repensar, a mirar dos veces, a apreciar aquellas cuestiones que, por algún motivo, hemos invisibilizado".

"La conclusión que nos deja es esperanzadora: los jurados y espectadores han conectado que aquellas ideas que suponen una defensa por un mundo más justo", ha añadido.

Por su parte, la directora de programación del 32FCFM, Julia Branché, ha detallado que "las historias ganadoras están centradas en retratos de personajes muy jóvenes frente al inicio de la edad adulta que crecen en un mundo difícil y, a veces, violento y que consiguen encontrar el camino gracias a una pasión por la vida", en referencia a la contemporaneidad de los relatos de los filmes.

"Además, se aprecia un compromiso con el cine femenino; uno que narra la condición de la mujer en una época ya pasada, pero que hoy contemplamos con la perspectiva del progreso, con el fin de avanzar en las cuestiones relacionadas con la igualdad. Pero también con un cine independiente que tiene lugar en la República Centroafricana, un territorio poco representado en el cine, y con historias a las que podemos acercarnos más gracias a este evento", ha dicho.

MEJOR CORTOMETRAJE DEL 32FCFM

El palmarés se completa con el Premio a Mejor Cortometraje, otorgado por el Jurado de Estudiantes de la Alianza Francesa de Málaga a 'Apnées', de Nicolas Panay, una obra que explora las presiones del mundo laboral y las dificultades para conciliar las responsabilidades profesionales con la vida personal.

En su valoración, el jurado ha subrayado la dimensión universal de la película y su capacidad para dar visibilidad a profesiones esenciales que rara vez reciben este tratamiento en el cine.

"'Apnées' no cuenta solamente la historia de un hombre al que le falta el aire. Cuenta también la historia de una sociedad que se ha olvidado de dejarnos respirar", han concluido sus integrantes David Caravaca, Elena Gil, Jaime Lara, Margarita Klimova y Rafael Diaz Maldarescu. El reconocimiento incluye la exhibición del cortometraje ganador durante 12 meses en la plataforma Filmin.

El público infantil también ha tenido voz en 'Mon Petit Festival', con una jornada de cine y actividades lúdicas donde los niños de cuatro a seis años han elegido 'La Boulangerie de Boris', de Masa Avramovic, como cortometraje ganador; y el público de siete a nueve años ha premiado 'Kayak', de Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort y Antoine Rossi.

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga está organizado por la Alianza Francesa de Málaga. Cuenta con la subvención del Ayuntamiento de la capital, la Diputación y la Embajada de Francia, y está patrocinado por Hammam Al Ándalus, Monowa, McArthurGlen Málaga, Unicaja, Cervezas Victoria, Champagne Taittinger y Lider Papel.