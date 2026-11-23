Presentación del Andalucía Costa del Sol Open de España de Golf que se celebra en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Mijas acoge el Andalucía Costa del Sol Open de España de Golf, que se celebra en La Cala Resort de Mijas, y que es la última prueba de la temporada del Ladies European Tour.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, junto con el concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha participado en la presentación y ha destacado "el potencial y liderazgo de Mijas como referente internacional del turismo de golf con sus doce campos, que lo convierte el líder de la temporada alta de este deporte, sobre todo entre viajeros británicos". Además, ha subrayado que se televisará en directo en más de 150 países de todo el mundo.

Paralelamente, en el marco del patrocinio que realiza el Ayuntamiento de Mijas de este torneo, este lunes han visitado las instalaciones de La Cala Resort un grupo de mayores de Mijas para conocer los detalles de una de las actividades turísticas más importantes de Mijas y de la Costa del Sol. En esta actividad han tomado parte el concejal de Turismo, Francisco Jerez, y la concejal de Mayores, Silvia Marín.

En la presentación han participado también Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía; Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol; Pablo Mansilla, presidente de la Federación Andaluza de Golf; João Pinto, director del torneo; Sean Corte-Real, director de La Cala Resort; Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte & Business, y Ana Peláez, jugadora malagueña que participa en el torneo.

El torneo da comienzo este jueves día 26 de noviembre y se prolongará hasta el domingo 29 de noviembre, cuando se conocerá a la ganadora del torneo y recibirá el trofeo en las instalaciones del campo mijeño.