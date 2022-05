Moreno destaca que el UMA Antequera ha escrito "una página de oro" en la historia del fútbol sala andaluz

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este jueves a los jugadores y la directiva del BeSoccer CD UMA Antequera, reciente campeón de la Copa del Rey de fútbol sala y ha asegurado que este título "no es solo de Antequera, sino para el conjunto de Andalucía". Además, ha destacado el esfuerzo y "proeza" y ha dicho que son unos "grandes". "Habéis escrito una página de oro en la historia del fútbol sala andaluz".

Moreno les ha dado las gracias en nombre de todos los andaluces: "Sentiros muy orgullosos, lo que habéis hecho no es normal, no es fácil, no es lo habitual y eso solo lo hacen los grandes. Ya siempre, la primera Copa del Rey en Andalucía, habrá más seguramente, será la historia de vuestro afán deportivo, compromiso y méritos".

Moreno, durante su intervención, ha dicho que estos días se está disfrutando de "una especie de edad de oro" del deporte, ya que "es la quinta o sexta vez que estoy reconociendo a un equipo andaluz por sus méritos deportivos". "Andalucía no para de cosechar triunfos, y eso es algo que debe de enorgullecernos a todos", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que "son triunfos de muchísimo peso y de muchísimo mérito".

Así, tras destacar los últimos triunfos y esperar que este fin de semana "tengamos un muy buen fin de semana deportivo y pongamos un broche de oro, un colofón, a todos los éxitos" en relación con la liga de fútbol con equipos en primera y segunda, ha incidido en la "alegría" con el club deportivo UMA Antequera y su "flamante" Copa del Rey de fútbol sala.

Moreno ha trasladado su felicitación por "la proeza" realizada: "La primera de vuestra historia, no va a ser la última, y la primera que logra un equipo andaluz". "Además, --ha continuado-- con más merito, la primera que logra un equipo que milita en la división de plata. Eso sí que es romper moldes y hacer historia a lo grande".

De igual modo, el presidente de la Junta ha dicho también que si el deporte de elite "es sinónimo de sacrificio, perseverancia, afán de superación, habéis dado toda una lección a propios y extraños". "No partíais como favoritos, pero habéis demostrado el enorme afán, capacidad y lo bien diseñado que habéis tenido ese partido", porque, además, "militáis, espero que por muy poquito tiempo, en segunda división, y los de primera suelen avasallar", ha añadido.

En este punto, ha valorado que el club antequerano jugó sus bazas y la copa "merecidamente es toda vuestra, es de Antequera, de Málaga, es de Andalucía". "Lo vuestro no es un milagro, también lo dicen de los buenos datos que tenemos en Andalucía y no es milagro, los milagros son trabajar, constancia, dedicación, eso son los milagros y se consiguen trabajando y esforzándonos muchísimo", ha sostenido.

"No hay milagros, hay empeño y esfuerzo diario", ha agregado, al tiempo que ha destacado que el deporte andaluz está "que se sale, no para de darnos buenas noticias, y eso no puede ser por casualidad; es señal inequívoca de que Andalucía tiene talento, compromiso, ganas de los deportistas, clubes, y equipos que ponen toda la carne en el asador para que todo esto sea un éxito".

También ha valorado el esfuerzo de deportistas que combinan su formación académica. "Tiene muchos mérito conciliar los estudios universitarios con la actividad deportiva y, desde luego, es un motivo de mucha satisfacción", ha dicho.

Por último, ha incidido en que "no es fácil conseguir títulos, no es fácil, además, conseguirlos en deportes que no están en la primerísima línea del candelero donde se tiene todos los apoyos y respaldos", ha dicho, valorando el "compromiso y entrega" del presidente del club, directiva y equipo. "Estáis haciendo grandes cosas con mucha audacia, inteligencia y capacidad", ha subrayado.

Por otro lado, también ha tenido palabras para el alcalde de la ciudad de Antequera, Manuel Barón; así como para el rector de la UMA, José Ángel Narváez, incidiendo en que la institución académica malagueña "está haciendo una imponente labor en beneficio del deporte de Málaga y creo que hay que reconocerlo".

"No solo la Universidad trabaja en la formación académica, en la titulación superior de nuestros jóvenes, no solo es un instrumento de progreso, bienestar, innovación para la provincia de Málaga y Andalucía... sino que también en el deporte estáis haciendo, y desde luego, con tu gestión, rector, se ha dado un empujón muy importante a todo lo que supone la capacidad deportiva y los valores deportivos en la universidad".

Por último, ha vuelto a dar la enhorabuena al reciente campeón: "Tenéis que disfrutar, estudiar, que los exámenes están a la vuelta de la esquina, y después de los exámenes tenemos que subir a primera", ha concluido.