Moreno espera profesionalidad en el relevo de Medel: "Quedó atrás el tiempo de poner políticos en entidades financieras"

MÁLAGA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, espera "profesionalidad y hacer las cosas de una manera transparente y con los máximos consensos posibles" ante la marcha de Braulio Medel al frente la Fundación Unicaja, al considerar que "ya quedó atrás los tiempos de poner políticos en entidades financieras". "Todo esto nos lo podríamos haber ahorrado", ha apuntado.

Cuestionado por los periodistas en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado este martes en el Museo Picasso de Málaga, Moreno ha señalado que "ha habido una crisis de gobernanza y una crisis reputacional" en el quinto banco de España, único con sede en Andalucía, "y como presidente de todos los andaluces y como malagueño me ha preocupado".

"Me hubiese gustado personalmente que no hubiéramos tenido que llegar a estas circunstancias, creo que todo esto nos lo podríamos haber ahorrado con generosidad por parte de uno y con determinación por parte de otro. Tristemente no se ha producido y ha desembocado en estas circunstancias", ha expresado el presidente andaluz.

Al respecto, ha incidido en que una vez que Medel ha decidido abandonar la entidad hay que "buscar profesionalidad", considerando que "un banco lo que necesita es profesionalidad, cualificación, tener a los mejores". "Ya quedó atrás los tiempos de poner políticos en entidades financieras, ahora lo que toca es que ese banco funcione y funcione lo mejor posible por sus depositarios y su propia entidad", ha dicho.

Para Moreno, es importante "no solo que su sede social siga en Málaga, por supuesto, eso se da por hecho; sino que además el contenido de la entidad financiera siga en Málaga, que se siga trabajando, generando actividad, recursos, inversión, progreso y bienestar en Andalucía".

"Ese banco que se crea desde Andalucía para el mundo tiene que tener un retorno en Andalucía", ha señalado, apuntando que eso será una de las cosas que intentarán "sin ningún ánimo de injerencia", insistiendo en "buscar sustitutos capaces, cualificados".