Moreno lamenta la falta de sensibilidad de Sánchez: "No se puede salir de esta crisis dándole la espalda" a Andalucía

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que "por primera vez España está bien gracias a que Andalucía lidera los rankings de las comunidades autónomas", aunque ha lamentado que la región "lleva demasiado tiempo sin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea capaz de demostrar la más mínima sensibilidad", incidiendo en que "no se puede salir de esta crisis dándole la espalda a nuestra tierra".

"Solo podremos salir de esta crisis si Andalucía juega un papel destacado", ha asegurado Moreno, en la inauguración de la Escuela de Verano del PP de Málaga en Torremolinos (Málaga), donde ha intervenido junto al presidente del PP malagueño, Elías Bendodo; y a la presidenta local de la formación, Margarita del Cid.

Así, ha indicado que están "convencidos y dispuestos para hacer de Andalucía una de las locomotoras económicas y sociales de España", para lo que ha dicho el Gobierno andaluz está haciendo "un esfuerzo reformista, a veces silenciosa, porque la hacemos pactando y dialogando, pero nunca se ha parado de cambiar".

Moreno se ha mostrado orgulloso de que en un reciente encuentro "muchos empresarios americanos nos dijeran que por primera vez están escuchando mucho y bien de Andalucía" y ha señalado que "por primera vez" se están simplificando trámites administrativos, "hemos pasado de estar entre las cuatro comunidades donde más impuestos pagábamos los andaluces a estar entre las que menos", además de que "por primera vez somos líderes en número de autónomos.

Pero, ha asegurado que "para seguir avanzando necesitamos el apoyo del Gobierno de España", apuntando que "con nuestros recursos hemos hecho lo humanamente posible, pero la pandemia ha puesto patas arriba nuestra economía".

Asi, ha vuelto a criticar que "llevamos demasiado tiempo infrafinanciados, demasiado tiempo que sin que Sánchez sea capaz de demostrar la más mínima sensibilidad hacia la comunidad más poblada de España, que necesita recursos", lamentando que "seguimos con cuatro millones de euros al día menos de financiación".

"Por eso, no vamos a dejar de denunciar que Andalucía se merece que el Gobierno le preste la atención suficiente, siempre lo hemos dicho, no queremos ser más que nadie, pero no estamos dispuestos a permitir que se pisotee por parte del Ejecutivo de España por una falta de sensibilidad absoluta", ha manifestado el presidente del PP andaluz.

También se ha referido a los próximos fondos europeos, reiterando que "tienen que venir con equidad, con justicia y tienen que participar en la ejecución tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos si queremos que se ejecuten de forma ejemplar y no con una decisión unilateral".

DOS AÑOS Y MEDIOS

Moreno ha asegurado que sobre el PP "se ha dicho muchas cosas, se ha intentado marginar, distorsionar el sentir real de este proyecto, se ha alimentado la tesis de que es un proyecto incapaz de sintonizar con la realidad social de Andalucía y sus localidades, se ha dicho que éramos insensibles en la sanidad, la educación, con los más vulnerables, personas altivas incapaces de sentir el pulso de la calle".

"Solo ha hecho falta dos años y seis meses para que todo ese cuento que han contado durante tantas décadas haya desaparecido como un azucarillo en un café, y lo estamos demostrado con hechos", ha aseverado Moreno, quien ha puesto como ejemplo que en materia de sanidad, "a pesar de las dificultades económicas, estamos cumpliendo a pie juntillas con cada uno de los compromisos" del programa electoral.

Así, ha destacado que "dos años y medio después hemos invertido casi 2.000 millones más que en 2018 en sanidad, por primera vez ha conseguido que el siete por ciento del PIB se invierta en salud, hemos logrado el récord de profesionales sanitarios con cerca de 120.000, es la primera vez de un refuerzo en verano con 25.000 trabajadores y hoy estos empleados se sientes reconocido y respaldados por su gobierno".

Moreno ha reiterado que el PP es "un partido popular, pegado a la realidad de la calle, el partido de la clase media y trabajadora, que se preocupa y ocupa de los problemas reales de los ciudadanos", además de estar "siempre en la defensa de un proyecto común y compartido en España, en defensa de los intereses generales, siendo un dique de contención contra la deriva de la izquierda, del independentismo o del terrorismo, incluso".

Por eso, el presidente 'popular' ha apostado por "sacar la cara y con dignidad decir a los ciudadanos lo que somos capaces de hacer" y ha pedido a los militantes no caer en la "autocomplacencia de que todo está hecho", sino trabajar, "exigiendo al Gobierno andaluz todo lo que podáis, siendo críticos para ser cada vez mejores" y, sobre todo, ser "una corriente de transmisión de lo que sucede en la calle".