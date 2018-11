Moreno promete trasvasar agua de zona occidental a oriental para multiplicar la producción de subtropicales

Publicado 28/11/2018 22:11:00 CET

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 28 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Rocío Gómez) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha prometido este miércoles formalizar el convenio con Acuamed para la conexión de los embalses de la Concepción en la Costa del Sol y el de La Viñuela en la Costa del Sol Oriental-Axarquía para resolver la insuficiente capacidad de almacenamiento del primero y el déficit hídrico de la comarca de la Axarquía, en Málaga.

En un acto en la empresa Trops exportadora de frutas subtropicales, ubicada en Vélez-Málaga (Málaga), Moreno ha dicho ante unas 200 personas que con esta obra se podrá multiplicar la producción de frutas subtropicales en la zona y que el coste de la misma supone "poca inversión, unos cuatro duros, para la mucha riqueza que puede traer a la zona".

El líder 'popular', que ha mostrado un cartel con las conducciones de la obra, ha explicado con esta infraestructura se persigue "traer agua de los pantanos con excedente a los pantanos de la comarca de la Axarquía y multiplicar la producción de frutas subrtropicales".

Según ha explicado, en la zona occidental se vierten al mar 57 hectómetros cúbicos de agua anualmente de excedente y con la mitad de esa cantidad los agricultores de la zona de la Axarquía resolverían el problema que tienen de falta de agua.

"Si soy presidente volveré a este mismo salón con mi vicepresidente y mis consejeros en el primer mes de gobierno para firmar el acuerdo que traiga agua a la Axarquía, agua para todos", ha garantizado Moreno, quien ha querido dejar claro que se trata de un proyecto "viable y tangible". "Soy malagueño y me tenéis a tiro, por lo que si no cumplo me podéis correr a gorrazos", ha bromeado.

Tras defender que "sin agua no hay futuro", Moreno ha garantizado que su gobierno se va a tomar "muy en serio" la política hídrica y va a incluir esta materia en una Vicepresidencia de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, un departamento que estará dirigido "no por un político al uso, sino por alguien que haya estado a pie de obra y que conozca los problemas del sector".

Junto a ello, el candidato del PP-A ha anunciado que su gobierno impulsará un Plan de Agua y también un pacto esta materia entre las distintas instituciones para solucionar "el gran problema del déficit hídrico, fundamentalmente en la Andalucía oriental".

CONVERTIR LA OLA DE CAMBIO EN HURACÁN

De otro lado y en clave más política, Moreno ha dicho confiar en que la "ola de cambio" que se ha iniciado en Andalucía al comienzo de la presente campaña electoral "se convierta en un huracán que haga temblar los cimientos de esta gran democracia que es Andalucía y que consigamos, de una vez por todas, pasar al PSOE-A a la oposición para que se regenere".

Moreno, que ha advertido de que el próximo domingo "no nos jugamos cualquier cosa, sino el presente y el futuro de nuestros hijos", ha asegurado que su gobierno estará "obsesionado con el empleo" y trabajará para sacar a Andalucía "del vagón de cola y convertirla en locomotora económica". "No habrá ni un consejero, ni un director general, ni un funcionario que no esté dedicado todo el día a la creación de empleo", ha apuntado.

En otro momento de su intervención, el candidato del PP-A se ha comprometido a despolitizar la educación y la sanidad, así como también a acabar con el "enchufismo" en la comunidad porque "ya está bien de que haya que ir con el carné del PSOE-A en la boca para que se abran las puertas y que se pregunte a quién se vota para dar o no oportunidades laborales".